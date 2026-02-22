Aparece un naufragio del siglo XVII en el corazón de Estocolmo y sentencian: "El nivel del mar nunca había sido tan bajo"

Un barco que llevaba casi cuatro siglos bajo el agua ha vuelto a ver la luz en pleno centro de Estocolmo. El hallazgo ha sorprendido tanto a expertos como a vecinos: un naufragio del siglo XVII emergió frente a varias islas cercanas a la capital sueca después de que el nivel del mar descendiera de forma inusual.

La embarcación, de unos 32 metros de eslora, fue hundida de manera intencionada alrededor de 1640. Durante años permaneció oculta bajo las aguas del mar Báltico, pero las condiciones meteorológicas recientes cambiaron la situación.

Según explicó el arqueólogo sueco Jim Hansson, "un período muy prolongado de alta presión empujó las aguas del mar Báltico hacia el mar Nórdico y el océano Atlántico […] el nivel del mar nunca había sido tan bajo". Este descenso excepcional permitió que parte de la estructura quedara al descubierto.

El barco se encuentra en una zona histórica clave, entre las islas de Kastellholmen y Skeppsholmen, un área vinculada tradicionalmente a la armada sueca. "Actualmente nos encontramos en el corazón de la armada sueca. Y los cimientos son uno de esos barcos con una historia notable, pero que había caído en el olvido hasta ahora", señaló el mismo en una entrevista con el diario italiano 'Le Fiagro'.

Los investigadores creen que se trata de un buque de guerra. Entre las pistas halladas figuran balas de cañón, restos de cuerdas y piezas de cerámica. Sin embargo, todavía no han logrado identificar el nombre del navío.

El descubrimiento no es un caso aislado. En esa misma zona descansan hasta cinco naufragios alineados, todos fechados entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Los expertos trabajan ahora en un proyecto de investigación llamado “La Flota Perdida”, cuyo objetivo es identificar y datar con precisión los numerosos barcos militares suecos que permanecen en el fondo del mar Báltico.