Lo que dice Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef' va a pillar con el pie cambiado a muchos
La exjurado del concurso gastronómico ha estado en el podcast de Vicky Martín Berrocal.
MasterChef ya nunca será igual. Hace unos días se anunció que Samantha Vallejo-Nágera dejaba de formar parte del famoso trío de jueces —formado por ella, por Jordi Cruz y por Pepe Rodríguez— para acometer nuevos retos personales.
Ahora, Vallejo-Nágera ha sido la protagonista del último episodio de A Solas con..., el podcast de Vicky Martín Berrocal que publica cada semana Podium Podcast y ha hablado, como no podía ser de otra forma, de su salida del concurso.
Durante su paso por el programa ha contado cómo es su nueva vida después de salir del programa culinario de TVE tras más de 13 años formando parte del mismo: "Me encuentro bien, con una sensación de libertad muy bonita. Han sido 13 años increíbles, pero también de muchísimo trabajo".
"MasterChef ha sido una experiencia fabulosa, más de una década entregada al máximo, y ahora siento que empieza una etapa en la que podré recoger todo ese esfuerzo y tener más margen para elegir lo que quiero hacer", ha añadido.
Ha explicado Vallejo-Nágera, dueña de una famosa empresa de catering, que quiere seguir vinculada a la televisión, donde ya ha participado, por ejemplo, en Decomasters. De hecho aquí ha dejado una frase que pillará a más de uno con el pie cambiado.
"Como concursante en Decomasters me di cuenta de lo difícil que me resultaba seguir haciendo MasterChef. He disfrutado muchísimo más Decomasters", ha llegado a verbalizar.
Una etapa cerrada
Sobre su paso por el concurso culinario ha vuelto a decir: "Esa etapa se ha cerrado y está bien que así sea. Al principio dudé, no sabía si dar el paso, pero cuando arrancaron las grabaciones sin mí entendí que la vida continuaba".
Trabajo parece que no le va a faltar: "Me están llamando de productoras y programas muy distintos, y estoy escuchando ideas para decidir mi próximo movimiento. Voy a seguir haciendo tele. Esto no se ha acabado para mí, porque me apasiona. Quiero probar de todo y pasármelo bien: actuar, cantar, bailar, cocinar, ser jurado… lo que haga falta".
En cuanto a las razones para abandonar el exitoso programa de Shine Iberia ha comentado que "las etapas tienen un final" y que es "muy inquieta": "Después de 13 años el formato me resultaba muy exigente. Ya estaba. Como concursante en Decomasters me di cuenta de lo difícil que me resultaba seguir haciendo MasterChef. He disfrutado muchísimo más Decomasters".