Un restaurante de Mallorca causa revuelo al compartir una cuenta de 63.237 euros: "¿De quién es? Etiquetadlo"

Comer en un restaurante puede dejar sorpresas verdaderamente inesperadas. No es lo más común pero es cierto que se ha convertido en una costumbre cada vez más recurrente el compartir en redes sociales fotografías de cuentas totales de comidas que más que comidas o almuerzos parecen banquetes.

Un caso de este tipo ha sido compartido por un restaurante mallorquín, el Annabel, en la localidad de Palmanova, donde un grupo de clientes se dejó un total de 63.237, 90 euros, lo que podría suponer un récord inaudito. Fue el propio establecimiento el que compartió una imagen de la cuenta que acompañaba con un mensaje: "¿De quién es esta cuenta? Etiqueten a la persona en los comentarios, nos gustaría hablarlo".

Según informaron desde el restaurante, la inalcanzable cifra la alcanzaron entre solo 18 personas, lo que hizo un gasto medio de 3.500 euros. Entre los detalles más llamativos se destaca en el ticket que 45.000 euros se corresponden con "diversos platos de pescado", sin especificar de cuáles se trata.

En la cuenta iba incluida la propina de un 10%, obligatoria en este restaurante, lo que supuso un montante de 5.748, 90 euros, aunque en el comprobante se puede leer la palabra "opcional", ya que en España está prohibido cobrar obligatoriamente propina.

Según se especifica en el medio Diario de Mallorca, se desconoce quienes fueron los comensales, aunque las pruebas apuntan a que tuvieron que ser personas de un altísimo estatus económico, y que podría tratarse de personalidades estadounidenses.