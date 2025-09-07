Venden en Airbnb una experiencia de lujo en Tenerife y muchos se echarán las manos a la cabeza al ver el alojamiento

Cada vez es más común que las grandes plataformas de alojamiento se conviertan en un escaparate de lo insólito: desde iglús y faros reconvertidos hasta furgonetas vintage y casas en los árboles con largas listas de espera. En un momento donde los viajeros buscan historias para contar y fotos para publicar en las redes sociales, el catálogo de experiencias está más renovado que nunca, donde prima lo creativo y lo excéntrico.

En las últimas semanas, un anuncio de Airbnb ha provocado sorpresa y críticas entre los usuarios al promocionar un alojamiento que nada tiene que ver con el resto de ofertas convencionales. Se trata de un “viaje de lujo” en Tenerife que consiste en pasar la noche en un Mercedes-Benz 260SE de 1986 equipado con una tienda de campaña de techo comercial. Dicho hospedaje se anuncia como una mezcla entre coche clásico y camping.

Según la descripción, el alojamiento puede acoger hasta cinco viajeros, aunque la tienda de campaña tan solo dispone de una cama. El precio ahora ronda los 100 euros por noche con una estancia mínima de dos noches, además de una fianza de 150 euros que se devuelve siempre que no haya daños ni retrasos en la devolución del vehículo, el cual está asegurado pero en caso de “negligencia grave” los costes recaen sobre el viajero.

¿Qué se incluye?

Los propietarios definen la experiencia con el lema: “¡Tu aventura en las cuatro ruedas!”, y mencionan que el vehículo cuenta con asientos de cuero, transmisión automática y un maletero con menaje básico: estufa de gas, platos, cubiertos, sillas plegables y una manta de picnic. La tienda se entrega “recién limpiada” y, según apuntan los anfitriones, ofrece ventilación, doble cobertura para proteger del calor y “vistas panorámicas” durante la noche.

El anuncio incluye además actividades complementarias opcionales, como surf, buceo o visitas guiadas, gestionadas a través de colaboradores de la empresa. También se ofrece un servicio de recogida gratuito en el aeropuerto de Tenerife Sur, pero los traslados desde Adeje o desde el norte de la isla figuran con un coste adicional de 50 y 100 euros, respectivamente. A pesar de tener una valoración de 4,39 estrellas, no han faltado críticas que cuestionan la seguridad y la logística de la propuesta.

En las reseñas del anuncio, uno de los huéspedes declaró que el coche “estaba en una condición lamentable”, que llegó a perder los frenos durante su uso y que el vehículo supera los 200.000 kilómetros, alegatos que han encendido las alarmas entre usuarios preocupados por la seguridad. Otros comentarios relatan problemas de coordinación en la entrega y cancelaciones de última hora que dejaron a viajeros sin solución inmediata tras aterrizar en la isla.

Por ahora, el anuncio sigue visible y continúa alimentando comentarios: hay quien valora la originalidad y el romanticismo del plan “sobre ruedas”, y quien considera que la descripción de “lujo” resulta aspiracional y una forma de maquillar una experiencia de camping estándar. La problemática refleja la creciente demanda de experiencias peculiares y el desafío que ello plantea para la regulación y la confianza del viajero.