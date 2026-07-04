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"Aquí porque otros se partieron la cara": Madrid recuerda que los derechos LGTBIQ+ hay que defenderlos
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"Aquí porque otros se partieron la cara": Madrid recuerda que los derechos LGTBIQ+ hay que defenderlos

Arcoiris, purpurina y, sobre todo, mucha reivindicación llenan la marcha del Orgullo. Los colores de la diversidad han vuelto a llenar el madrileño Paseo del Prado, pero salimos a preguntar si las personas del colectivo LGTBIQ+ a pesar de gozar de, aparentemente más derechos, están viendo que se den pasos atrás. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Tienen más integrada la diversidad o tienen prejuicios que se creían superados?

Marina Prats
Manolo Orellana Naranjo
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