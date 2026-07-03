Iturralde González: "Me gustaría ver un partido con Guardiola y Mourinho. Y aprender mucho" 

Iturralde González es la primera persona directamente relacionada con el fútbol que responde al cuestionario de Las 10 del Mundial. O por lo menos es la primera persona que ha estado dentro de un terreno juego formando parte de un partido de fútbol como árbitro.

Colegiado pintoresco y comentarista deportivo vehemente pero justo, Iturralde González se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la radio española gracias a su aportaciones en la Cadena SER, donde participa en Carrusel Deportivo como analista arbitral.

Como no podía ser de otra forma, su primer recuerdo de un mundial tiene que ver con su labor como árbitro, que empezó en 1982, justo cuando tuvo lugar el Mundial de España con aquel mítico Naranjito.

Serán gajes del oficio —por eso de ser ecuánime— pero confiesa que le gustaría ver un partido con Pep Guardiola y con José Mourinho. Juntos. Para "escuchar mucho", algo poco habitual tanto en el mundo del fútbol como en la vida en general.

Iturralde González GTRES

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Sin lugar a duda el mundial de España ya que fue el año que empecé a arbitrar. No sé si toda esa corriente publicitaria me dio el empujón decisivo, pero ahí están las fechas. Y como recuerdo de ese mundial me quedaría con el hermano del Emir de Kuwait queriendo retirar el equipo.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

La final Italia Alemania con Sandro Pertini y por supuesto la final de Sudáfrica, desde un punto de vista que los campeones eran los jugadores con los cuales yo había interactuado en el campo de fútbol. Era como que "tus amigos" lo habían logrado

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Ver el fútbol solo sin duda, te saca emociones que tenías olvidadas, te devuelve a la niñez.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Como mundial en general me quedaría con el de Brasil por lo que significa el fútbol para la gente de allí. Puede ser uno de los menos artificiales.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

En términos históricos no hay debate Brasil.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Y aquí tampoco hay duda Pelé.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Maradona a Inglaterra en México regateando a todos.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Ninguna.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Con Guardiola y Mourinho. Y escuchar mucho. Y no me gustaría verlo con alguien que solo vea fútbol en los mundiales.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

El fútbol Per se es injusto.