El potente análisis de Jordi Évole sobre lo que cree que está pasando con Pedro Sánchez: "Han aprendido la lección"

El periodista Jordi Évole ha dejado una reflexión en su columna semanal en La Vanguardia sobre lo que está pasando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las últimas semanas, que tiene toda la pinta de que va a generar bastantes reacciones.

El comunicador ha arrancado su artículo de opinión hablando de lo que pasó el año pasado con Santos Cerdán. "Lo tuvieron a huevo", ha dicho, antes de reconocer que "han aprendido la lección y este mes de julio no puede volver a pasar".

"Hay que cargarse a este Gobierno sí o sí antes de irnos de vacaciones. La situación es insostenible", ha ironizado, antes de contar que "un exministro y exjefe del PSOE condenado, un expresidente y su familia investigados por Hacienda, la directora de la Guardia Civil imputada, el de la SEPI, el hermano, la mujer, el corruptor en libertad, la Brunete mediática, ansiosa".

"Digo Brunete mediática, que suena a antiguo, porque teniendo en cuenta las virtudes de los líderes de opinión de la derecha, te hacen en prime time una ouija y reaparecen las almas del sindicato del crimen que en su momento ya se cargó a Felipe González, ahora tan admirado", ha apuntado.

"Cargarse al soldado Sánchez"

Évole no ha dudado en explicar que tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "su escudero", Miguel Tellado, "insinuaron que, de aquello de la amnistía, ya tal".

"Pelillos a la mar. Todo para que Junts les apoye en la causa general: cargarse al soldado Sánchez", ha expuesto el periodista. "Rápidamente salieron los vigilantes de la patria. La doble A, Aznar/Ayuso, pusieron los puntos sobre las íes y colocaron al presidente de su partido en su sitio, recordándole quién manda", ha añadido.

"¿O acaso no se acuerda de lo que le pasó a Casado? ¿O acaso no sabe que el quién pueda hacer que haga fue producto de la traición a la patria por la ley de amnistía? A ver si se creen que en tres años van a pasar página del Puigdemont a prisión para llegar a Moncloa", ha cuestionado.

Évole también ha analizado lo que ha pasado en las últimas cuatro elecciones autonómicas y ha reconocido que en todas ellas "el poder de la ultraderecha ha crecido hasta el extremo que han logrado colar el concepto lepenista de prioridad nacional en todos los pactos".

"Incluido el de Andalucía, con el moderado, el simpático, el majo de Juanma Moreno Bonilla, que ha tenido que tragar con un vicepresidente de Vox para seguir gobernando. El lío, como él decía. Pero, ¿y qué? Todo eso ya no cuenta. Ya no penaliza, o al menos no lo parece. Porque es solo Sánchez el que está contra las cuerdas", ha ironizado.

El comunicador también ha hablado de los que avisan de que "hay riesgo de fraude electoral", pese a que el PSOE no ha ganado ninguna de las últimas elecciones. "Da igual. Por si acaso. Si no ganamos, no es que hayamos perdido, es que nos han robado", ha expuesto.