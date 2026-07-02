Un experto en climatización explica cada cuánto hay que limpiar el aire acondicionado en verano

Un aire acondicionado sucio no solo implica una mayor factura económica (pues se dispara el consumo energético) o un riesgo de averías, sino que además puede liberar en las habitaciones la suciedad, el polvo acumulado y los ácaros en los filtros durante semanas e incluso puede llegar a romper el aparato.

"Sin limpiar estos filtros, se redistribuyen todas estas partículas por toda la casa y, sin querer, se deteriora la calidad del aire interior", señala Cyryl Radici, el director general de Synasav, la asociación comercial nacional para el mantenimiento de equipos de calefacción, aire acondicionado y ventilación, al diario Midi Libre, quien aconseja "limpiarlos cada dos o tres semanas".

Cómo y cuándo limpiar el aire acondicionado

Lo ideal, tal y como se ha mencionado anteriormente, es limpiar los filtros cada dos o tres semanas o después de un uso prolongado. Para ello se recomienda seguir las instrucciones del fabricante y utilizar los productos que se aconsejen usar. El proceso de limpieza no suele tardar más de media hora y para ello se aconseja utilizar agua fría con jabón (nunca lo hagas con agua caliente, pues podría deformar las fibras del filtro).

Eso sí, "no lo intentes si no tienes confianza en tus habilidades", tal y como advierte el experto, que recomienda avisar a un técnico o especialista para que realice una limpieza en mayor profundidad de forma ocasional. Existen algunas señales que nos alertan de que algo no funciona de forma correcta; algunas de ellas son:

Que salga olor sospechoso cuando se encienda.

Que haya fugas de agua.

Ruidos anormales como golpes o silbidos.

Temperaturas desiguales a las ajustadas.

Un consumo inusualmente alto.

Si detectas algunas de ellas, se aconseja no escatimar y llamar rápidamente a un especialista. "Existe la idea errónea de que el mantenimiento es un gasto. En realidad, es una inversión para mantener el rendimiento de su equipo", recuerda finalmente el experto.