Se queja de la "rubia de delante" que tapa al hermano de Lamine Yamal y Borja Iglesias arrasa al decir quién es 

El España-Austria ha dejado escenas memorables. No se sabe si por el aura de que se celebre en Los Angeles y allí esté Hollywood o por qué razón pero en las gradas se ha jugado otro partido de lo más movido.

Los que se encontraban en el campo han podido ver de primera mano a, ojo, Javier Bardem y Penélope Cruz, Rosalía, Alexia Putellas, David Villa, Carles Puyol y al mismísimo hermano de Lamine Yamal, una estrella de las redes sociales.

El pequeño Keyne, de cuatro años, se ha hecho viral en medio mundo con su maravillosa celebración tras el gol de Mikel Oyarzábal, que metió dos. Las cámaras han captado cómo espetaba un "vamos" muy enérgico tras el tanto del delantero vasco.

De hecho, el gesto ha sido tan genial que el periodista Fran Guillén ha pedido hacer sticker con su cara para usarlo en WhatsApp. Eso sí, ha puesto un pero, había una señora rubia que tapaba un poco la cara del menor.

La madre de Mikel

"La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos", ha señalado el periodista en su perfil de X en una publicación con miles de 'me gusta' y que mucha gente ha aplaudido en tono de humor.

A ese mensaje ha respondido Borja Iglesias, delantero de la Selección Española, que ha contado que esa mujer es la madre de Mikel Oyarzábal, algo que ni el periodista ni casi nadie sabía.

"La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde amigo", ha respondido en tono amable Borja Iglesias, que todavía no ha debutado en este mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"¿¿¿Es la madre de Mikel??? Se lo perdonamos todo, entonces", ha vuelto a decir el periodista siguiendo la broma, que no ha ido más allá. Además, muchos usuarios se han volcado con Guillén y le han mandado imágenes a modo de sticker del hermano de Lamine Yamal para poder usarlo.

Después del partido, la periodista Irene Junquera le ha puesto a Lamine Yamal la imagen de su hermano y no ha podido ser más cariñoso con él: "Mi hermano es como mi hijo, estoy enamorado de él".