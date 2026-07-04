Antonio Maestre plantea la pregunta que todo periodista debería hacer a Juanma Moreno tras su pacto con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda al que será su vicepresidente, Manuel Gavira (Vox).EFE/ José Manuel Vidal

Donde dije digo, digo Diego. El pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox para gobernar la Junta de Andalucía en coalición ha provocado una avalancha de críticas sobre el líder popular y presidente de la comunidad autónoma, Juanma Moreno Bonilla.

Si por algo se está cuestionando a Moreno Bonilla es por su hipocresía. Semanas antes de las elecciones de Andalucía reiteró que no pactaría con Vox un acuerdo de gobierno. Meses más tarde, y ante la evidencia de los números, no le ha quedado otra opción.

El pacto con Vox incluye asumir la política migratoria del partido de Santiago Abascal, basada en la conocida como prioridad nacional. Para Vox, los ciudadanos españoles deben tener preferencia frente a los extranjeros en el acceso a recursos públicos, ayudas sociales, empleo y vivienda protegida.

De ahí que muchos no estén dando crédito al acuerdo alcanzado entre PP y Vox. El periodista y escritor Antonio Maestre es uno de ellos. Este viernes estuvo en Más vale tarde, de laSexta, donde planteó una pregunta a Juanma Moreno.

"Un niño con cáncer que esté en situación irregular, ¿lo va a dejar morirse? Porque eso es lo que dice su pacto", planteó el periodista ante la atenta mirada de Iñaki López. Para Maestre, cualquier periodista que tenga acceso al presidente de la Junta de Andalucía debería "martillearle" hasta que dé una respuesta.

El pacto PP-Vox, al detalle

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno en Andalucía que permitirá a Juanma Moreno seguir al frente de la Junta con el apoyo de la formación de Santiago Abascal, que entra por primera vez en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y competencias en áreas como Turismo, Justicia y Administración Local.

El pacto incluye 150 medidas y garantiza estabilidad parlamentaria durante toda la legislatura mediante el compromiso de sacar adelante los presupuestos y coordinar la acción de gobierno.

Entre los puntos más destacados figuran las rebajas fiscales para rentas medias y familias, incentivos a la natalidad, la construcción de vivienda protegida y medidas contra la ocupación ilegal.

Sin embargo, el apartado más polémico es el relativo a inmigración, ya que recoge el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, limita las ayudas vinculadas a la inmigración irregular e incorpora el principio de "prioridad nacional" en el acceso a determinadas prestaciones y recursos públicos.

El acuerdo también introduce demandas ideológicas defendidas por Vox, como la revisión de las políticas de memoria democrática mediante una futura ley de concordia y el apoyo explícito a actividades como la tauromaquia y la caza.