Mayra, estadounidense, tras mudarse hace ocho días a España: "Es la experiencia más bipolar que he tenido en mi vida"

Mayra Houston es una joven estadounidense que se mudó a España hace muy poco. A los ocho días no aguantó más y publicó en su nueva cuenta de TikTok (@wheelupfortune), en la que habla de su día a día en el país, ya sea sobre sus experiencias o algunos choques culturales que va viviendo, un vídeo sobre lo que siente.

"Estoy en Valencia y es la experiencia más bipolar que he tenido en mi vida. Cada día he celebrado algo y luego he llorado desconsoladamente por otra cosa, incluido hoy, sin duda", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones (y subiendo) en apenas unas horas.

Para la joven, estar en España es "maravilloso y realmente abrumador". Recuerda que en EEUU solía trabajar desde casa y tenía un círculo "realmente microscópico": "Nunca salía de casa y desde que estoy aquí ya he conocido y hecho un amigo".

"Soy afortunada"

"Conozco a alguien más de mi ciudad que también se muda y que precisamente llega ahora y estoy deseando pasar tiempo con ella. He estado en Consum tantas veces... Ahora siento que tuviera que reunir todo mi valor para simplemente ir a comprar leche todos los días porque lo venden en botellas tan pequeñas y no estoy dispuesta a comprar más de dos o tres a la vez porque tengo que llevarlo de regreso a casa", ha relatado.

Aquí vivió un choque cultural: en EEUU las botellas de leche se venden en envases muy grandes, mientras que, por lo general, en España se venden en briks de uno o dos litros como mucho, dependiendo de la tienda o el supermercado de turno. Por otro lado, siente que la vida en España "es caminable" y por eso se siente agotada.

En EEUU, tal y como relatan muchos españoles que han ido allí, así como los propios estadounidenses, se va a todos los lugares en coche. "Estoy emocionada por estar fuera de mi rutina, lo mismo ocurre con mi hija de tres años, se está divirtiendo y también le está costando trabajo al estar también fuera de su rutina", ha destacado.

Su esposo, además, está yendo a una escuela de español para aprender el idioma: "Estoy muy orgullosa de él y en realidad increíblemente celosa de que pueda salir a socializar con adultos".

"Es una experiencia y estoy agradecida de existir en ella, soy una chica afortunada, de tener esta oportunidad de mudarme a España", ha rematado.