En Reino Unido describen a Pedro Sánchez con una frase que va a ser motivo de debate en España

El prestigioso diario económico británico Financial Times ha publicado un artículo en el que ha hablado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en unos términos que a buen seguro van a dar que hablar en España.

Se trata de un análisis sobre los 1,2 millones de inmigrantes que han solicitado su regularización en España tras el plan impulsado por el Gobierno desde hace unas semanas.

El citado medio ha destacado que esta regularización permite solicitarla a los inmigrantes indocumentados que si han vivido durante cinco meses en el país y no cuentan con antecedentes penales. Un permiso "de residencia renovable por un año".

En un primer momento, el Ejecutivo español estimó que serían alrededor del medio millón de personas y, finalmente, la cifra se ha duplicado. Pero llama la atención como el diario británico define a Sánchez.

"El programa se ha convertido en un símbolo de la condición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como último líder de un gran país europeo que mantiene una política de inmigración de puertas abiertas, mientras que otros gobiernos del continente y de Estados Unidos imponen nuevos controles en sus fronteras", señala en el segundo párrafo de la noticia.

Desde el Financial Times también han destacado que este plan refuerza "la relevancia de la inmigración como tema político de cara" a las próximas elecciones generales. Unos comicios que, aseguran, que "Sánchez, un socialista sacudido por escándalos de corrupción, debe convocar a más tardar en agosto de 2027".

"Ardua lucha por mantenerse en el poder"

Otro de los puntos en los que han descrito la situación actual de Pedro Sánchez es en lo que apuntan las encuestas. "El primer ministro se enfrenta a una ardua lucha por mantenerse en el poder", han señalado.

"Mientras que el partido populista de derecha Vox, que ocupa el tercer lugar en las encuestas pero está en ascenso, busca capitalizar la creciente inquietud por la inmigración a gran escala", han añadido.

Desde el FInancial Times han analizado el papel de la inmigración en España, con "muchos más inmigrante legales que indocumentados", pero que también juegan un papel importante en el envejecimiento de los españoles.

"Sánchez ha defendido sistemáticamente que la inmigración es vital para mantener la salud económica del país a largo plazo", han explicado, antes de recordar que España ya ha aplicado un total de seis amnistías de inmigrantes en 40 años, "dos de ellas bajo gobiernos conservadores".

"Sánchez busca utilizar el radicalismo de Vox para generar alarma entre los votantes moderados ante la posibilidad de que los populistas de derecha se unan a un gobierno de coalición", han sentenciado.