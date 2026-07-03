Taylor Swift y Travis Kelce se habrían casado en una ceremonia íntima

Antes de que empiece la fiesta, Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían oficializado su matrimonio. La cantante y el jugador de fútbol americano ya se habrían casado legalmente en una ceremonia privada antes de las celebraciones de boda que comenzarán este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal Page Six.

Ese medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indicó que se "casaron legalmente" rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, en donde la estrella del pop inició su carrera musical. Este proceso legal en una ceremonia íntima seguiría la misma tendencia que otras celebrities como Dua Lipa, que se casó oficialmente en Londres antes de su fastuosa boda con Callum Turner en Sicilia.

El jueves por la tarde unos 100 amigos y familiares de la pareja asistieron supuestamente al Madison Square Garden una "cena de ensayo" de la boda, mientras que este viernes está prevista la recepción principal, con hasta 1.000 invitados y fuertes medidas de seguridad.

Se espera un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, coincidiendo además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250º aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, además de cineastas, como Steven Spielberg. La lista puede incluir también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert, Harry Styles —además expareja de Swift— , la actriz Anya Taylor-Joy o la cantante Kelsea Ballerini.

También habrá actuaciones en directo como la de Stevie Nicks. Según Rolling Stone, la gran amiga de Swift y con la que ha cantado en varias ocasiones y han colaborado como en la composición del poema Edge of Seventeen, incluido en su disco The Tortured Poets Department, cantará durante la celebración.

Una boda con donaciones de 26 millones de euros, sin regalos y con fuertes acuerdos de confidencialidad

Además de prohibir los regalos de los asistentes, la pareja habría donado 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas, muchas de de ellas en lugares con los que la pareja mantiene vínculos, como el Banco de Alimentos Comunitario de Rhode Island, donde Swift posee una finca, y el Hospital Infantil Mercy de Kansas City, Misuri, donde Kelce juega en los Kansas City Chiefs.

Entre las entidades de Nueva York figura City Harvest, que suministra alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, cuya directora ejecutiva agradeció a la pareja el millón de dólares recibido.

"Estamos sumamente agradecidos por la generosa donación de un millón de dólares de Taylor Swift y Travis Kelce a City Harvest. Esta donación es una muestra de amor a Nueva York y un firme compromiso con nuestros esfuerzos para garantizar que ningún neoyorquino pase hambre", indicó su directora ejecutiva, Jilly Stephens, según la revista Variety.

Además de esta medida, los asistentes no podrán acudir acompañados de un +1 a menos que se hayan casado, una medida que ha despertado la polémica entre algunos de los invitados al evento.

También se enfrentarán a importantes medidas de seguridad y sanciones ante filtraciones. Por ejemplo, las invitaciones digitales incluyen marcas de agua personalizadas y van acompañadas de acuerdos de confidencialidad cuya penalización económica se prevé alta.