El momento de la infanta Sofía que tanto esperábamos, dos actos con pleno familiar y una ausencia llamativa para los Borbones

Se puede considerar que la gran cita del verano de la familia real es su estancia en Mallorca. Esos días de finales de julio, y sobre todo ya de agosto, nos da la oportunidad de ver a los reyes, a sus hijas y también a la reina Sofía de una manera relajada. Incluso la recepción en Marivent lo es, un símbolo de que aunque no son vacaciones, tanto la estética como la actitud son más distendidas.

Pero antes de que llegue ese momento, la familia real mantiene una agenda con una normalidad que se rompe con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante el curso hay menos posibilidades de contar con ellas debido a sus respectivas obligaciones al margen de la corona. Por eso, cuando llega el verano y están más libres, es cuando más podemos volver a verlas.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la visita apostólica del papa León XIV a España Europa Press News

Y aunque la gran estrella, por aquello de que es la heredera, es la princesa de Asturias, esta vez la infanta Sofía le toma un poco la delantera. ¿Por qué? Porque por fin llega ese gran momento que estábamos esperando. Claro, no todos, pero muchos y muchas sí.

Se trata de lo que va a pasar en la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. A las 19:00 horas del miércoles 8 de julio de 2026, la infanta Sofía va a ejercer como presidenta de honor de esta iniciativa y no solo va a presidir el acto, sino que va a ofrecer unas palabras. Es decir, después de dos actos en solitario en los que no escuchamos el primer discurso que tanto se esperaba, por fin va a producirse.

La princesa Leonor, en su primer día en la Academia del Ejército del Aire en San Javier (Murcia) GTRES

Para ello, a buen seguro habrá pedido ayuda y consejo a sus padres y a su hermana, ya más acostumbrados a hablar en público, pero sobre todo a la reina Letizia, cuyas habilidades comunicativas siguen impresionando en cada intervención que ofrece.

A esto se une el compromiso del viernes 10 de julio, cuando tendremos pleno familiar con la presencia de los reyes y sus hijas en la entrega de reales despachos de empleo en la Academia General del Aire del Espacio en Murcia, el lugar en el que la princesa Leonor ha pasado los últimos meses de su vida para encarar la recta final de su formación militar.

La familia real, en los Premios Princesa de Girona GTRES

Ha sido un curso más discreto que el anterior, cuando cada escala del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano hizo correr ríos de tinta, pero hemos podido ver a Leonor pilotando un Pilatus PC-21, tirándose en paracaídas o volando con Felipe VI. Ahora esta etapa toca a su fin.

Pero hay más, aunque para la siguiente semana, porque el 14 de julio vuelven a hacer pleno en la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026. Tal y como ha dado a conocer la fundación, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona acoge por segunda vez la entrega de estos galardones que presiden los reyes junto a sus hijas. En esta ocasión, la ceremonia que tendrá como hilo conductor el poder del talento compartido.

Sin presencia real en Dallas

En cuanto a la llamativa ausencia, no podemos olvidar que el lunes 6 de julio España se enfrenta a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro tiene lugar en el AT&T Stadium, en Dallas, Estados Unidos, a las 14:00 horas, las 21:00 en España, y no cuenta con presencia de miembro alguno de la familia real.

Resulta destacable que los Borbones, que suelen apoyar a la selección, no viajen en esta ocasión. Es verdad que el rey ya estuvo en México en el partido contra Uruguay en la frase de grupos, y que las agendas se organizan con mucha antelación. Además, Felipe VI tiene agenda ese día. Quizás y solo quizás haya cambios, o quizás y solo quizás, esperen a si España avanza en la Copa Mundial.