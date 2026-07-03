Rosalía y Penélope Cruz demuestran (de nuevo) ser las mejores animadoras de palco en el España-Austria

El triunfo aplastante de España ante Austria con dos goles de Oyarzábal y uno de Pedro Porro que dieron paso a la Selección española de fútbol a los octavos de final del Mundial de fútbol 2026 generó una oleada de felicidad que se transmitió desde los que estaban en el SoFi Stadium de Los Angeles a quienes lo seguían desde nuestro país. Pero si hubo dos personas que vivieron el triunfo como nadie en directo esas fueron Penélope Cruz y Rosalía.

La actriz y la cantante, que acudió con la bufanda de la selección en la cabeza, protagonizaron algunos de los momentos más comentados de este España-Austria. Juntas, pero también con Javier Bardem, bailaron Superestrella de Aitana e incluso la catalana lo dio todo con su tema Despechá, que sonó después de uno de los goles de La Roja.

La efusividad continua con la que vivieron el partido la catalana, que se encuentra en Estados Unidos como parte de su Lux Tour, la de Alcobendas y Bardem desde el palco del estadio no tuvo comparación. Bailaron, cantaron y compartieron los nervios de cada una de las ocasiones del conjunto español.

Pero los momentazos de Rosalía y Penélope Cruz no se ciñeron solamente al palco, la catalana firmó varias camisetas de la selección a varios asistentes antes del partido como si de una estrella más de la plantilla se tratase y ambas compartieron también el partido con la estrella de la Selección de fútbol femenina Alexia Putellas.

Así lo ha compartido la propia Putellas en su cuenta de Instagram con una instantánea que muchos han llegado a bautizar como la "Santísima Trinidad" o como "historia de España" ya que entre las tres acumulan dos Balones de Oro, un Oscar, y dos Grammys.

Del Bernabéu a Los Angeles: la complicidad de Rosalía y Pe en las gradas (y fuera de ellas)

El pasado 25 de octubre, apenas unos días después de su viral "aparición" en Callao, y apenas dos semanas antes de que se publicara el exitoso Lux, Rosalía acudió al palco del Santiago Bernabéu para ver El Clásico junto a Cruz, pero también junto a su hermana Pili Vila Tobella y su pareja, el cantante de Carolina Durante Diego Ibáñez.

La catalana no pudo celebrar entonces la victoria de su equipo, el FC Barcelona, para el que incluso ha sido imagen durante su era Motomami, ya que el equipo blaugrana perdió antre el conjunto merengue por 2-1, mientras que Cruz apoyaba al Real Madrid. Por lo que, en esta ocasión no hubo celebración conjunta.

Ambas no dejaron de comentar el partido juntas volviendo a hacer gala de la complicidad que las une a ambas, que se conocieron en 2019 cuando compartieron el rodaje de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar.

Ambas protagonizaron una de las escenas más recordadas del filme, esa secuencia inicial lavando la ropa en el río mientras interpretan juntas A tu vera. Incluso Cruz, ganadora de un Oscar, aseguró que le impresionó cantar junto a la artista. "Siempre me ha fascinado su voz y su talento como compositora… Lo que transmite es realmente especial", reveló entonces en una entrevista a Elle.

Desde entonces, se las ha visto en diversos acontecimientos y eventos públicos haciendo gala de su amistad, incluyendo el 50º cumpleaños de Cruz en 2024 para el que Rosalía fue una de las invitadas fundamentales.