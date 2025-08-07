Así es el ciempiés doméstico gigante que habita en Japón que nadie querría en su casa

Un video viral ha dejado atónitos a miles de usuarios al mostrar al Thereuopoda clunifera, conocido como el gigante de Okinawa. Esta especie de ciempiés doméstico, originaria de Japón, es notablemente más grande que sus parientes occidentales.
Vídeos para ti
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentarcompleta tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos