La Liga Fulanita de Tal: la mayor liga de fútbol femenino amateur de Europa que se ha convertido en un espacio de ocio seguro para el colectivo LGTBIQ+
De reunirse en un bar y pensar en jugar al fútbol a formar la que es la mayor liga de fútbol femenino amateur de Europa. La Liga Fulanita de Tal se ha convertido en punto de encuentro de mujeres que quieren jugar al fútbol tanto por primera vez como que quieren recuperar un hobbie que habían perdido. Actualmente, 60 clubs y más de 1200 chicas se dan cita en este espacio que nace desde la diversidad, la diversión y una forma de ocio que no siempre está en los bares.