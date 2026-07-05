Lo que ha dicho Margallo sobre la 'prioridad nacional' igual no sienta bien a más de uno en Génova

El exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha asistido este sábado al plató de laSexta Xplica para hablar del acuerdo que PP y Vox han alcanzado en Andalucía para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

En primer lugar, Margallo ha hablado de lo que significa 'prioridad nacional' tras leer el acuerdo entre PP y Vox. "Se dice que prioridad nacional en ayudas, subvenciones y prestaciones sociales, equivale a arraigo real, duradero y verificable. Tres cosas. Medido mediante un período reforzado de empadronamiento, cotización y vinculación económica, laboral, familiar o social", ha leído.

"Yo apuesto con quien quiera aceptar la apuesta que cuando dos personas tengan el mismo arraigo, no habrá discriminación ninguna por razón de nacionalidad", ha señalado el exministro de Asuntos Exteriores.

Margallo ha explicado que "por supuesto que es ilegal". "No sólo es ilegal, sino que es contrario a la Constitución y es contrario a los pactos de la Unión Europea". "La nacionalidad no es un criterio distintivo cuando las dos personas que están pugnando por una ayuda tienen el mismo arraigo", ha expuesto.

"Y en materia de vivienda es exactamente lo mismo. En Andalucía, para la vivienda protegida y alquiler social, se exigirá un empadronamiento histórico de 10 años para acceder a la vivienda y cinco años para alquiler social", ha asegurado, según el acuerdo de ambas formaciones.

"Un concepto vacío"

En ese momento, José Manuel García-Margallo no ha dudado en elevar la voz sobre el concepto de 'prioridad nacional' propuesto por Vox y que el PP ha dado por bueno en sus acuerdos con la formación de Santiago Abascal.

"Entendiendo que admitís que no hay discriminación por nacionalidad, la prioridad nacional es un concepto vacío, además de inconstitucional, antieuropeo e ilegal", ha razonado.

En ese momento, el presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, le ha repreguntado: "¿Me estás diciendo Margallo que tu partido, que Juanma Moreno, se la ha colado a Vox y ha firmado un papel que no vale para nada?".

"Lo que sí te digo es que, jurídicamente, un extranjero residente que tenga las mismas condiciones de arraigo, al que no se le concede una ayuda igual que los nacionales, lo gana con toda seguridad. Eso es lo que estamos hablando en derecho", ha añadido.

Margallo ha explicado que "a mí lo de defender los derechos de las personas, sea cual sea su nacionalidad, me parece muy importante". "El artículo 262, te voy a dar una primicia, del tratado de la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, establece que las ayudas a la vivienda no estarán disponibles para los trabajadores españoles. Sólo para los gibraltareños. Eso sí es discriminación", ha añadido.