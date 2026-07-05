Felipe González no votará a Sánchez en las próximas elecciones: se lo recuerdan a Page y deja claro lo que hará él

Fotomontaje de una imagen de Emiliano García-Page y Felipe González, con otra de Pedro Sánchez.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, lleva varios meses dejando claro su sentido de voto para las próximas elecciones generales, previstas para el próximo año 2027.

El exdirigente socialista aseguró en varias entrevistas hace unos meses que él no respaldará al actual líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", aseguró en un acto en El Ateneo.

"¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce. El Gobierno de mi partido y de otros ha pensado que mientras más crezca Vox, más dificultades tendrá el PP", criticó el expresidente del Gobierno.

"Yo votaré..."

Pero este domingo le ha tocado al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En una entrevista en el diario El Español, le han recordado las palabras de Felipe González y le han preguntado sobre qué hará él.

"Lo que tengo muy claro es que Felipe González quiere al PSOE muchísimo más de lo que lo quieren muchos dirigentes actuales. Yo votaré siempre al proyecto que represente los valores y mis ideales", ha señalado.

Al decirle que algunos socialistas como González han pedido unas elecciones anticipadas, Page ha reiterado que "la salida más decente y mejor para este bloqueo, para superar este laberinto sin salida de la legislatura es electoral".

"Si se gana magnifico y si se pierde, incluso las derrotas electorales curan muchas heridas", ha expuesto, antes de reconocer que en el Comité Federal fue de los únicos que reclamó tal decisión.

Page ha contado que no cree que "ni yo ni nadie, por el simple hecho de opinar, nos merezcamos tanta atención". "No deben de estar muy tranquilos los que me atacan tanto, siendo tantos, que se alteran por una o dos voces críticas que son las que nos manifestamos en el Comité", ha añadido.

"Es curioso, me cuesta mucho creer que me dediquen más tiempo a mí que a los ciento y pico casos de corrupción o a las 4 últimas elecciones que hemos perdido", ha recriminado.

García-Page ha terminado explicando que no convocar elecciones "porque va a ganar la derecha o viene Vox es solo una coartada". "Utilizar a Vox como excusa para que no haya un adelanto electoral lo que puede hacer es que crezca en número de sus votantes. Tanto el PP como Vox se van a beneficiar de la gestión actual del Gobierno", ha sentenciado.