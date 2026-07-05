Este minuto del actor Raúl Tejón en la marcha del Orgullo es para grabar a fuego: "Tenemos que dar un paso adelante"

El actor Raúl Tejón, conocido entre otros muchos papeles por interpretar a Raúl Camacho Sanchís en la serie Machos alfa, ha asistido este sábado a la marcha del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid y, ante el micrófono de TVE, ha dejado un mensaje para grabar a fuego.

"Yo creo que hay que hacerlo. Lo único que podemos hacer, cuando nos ponéis un micrófono delante, que es un privilegio, es hablar", ha destacado, desde la cabecera de la marcha.

Raúl Tejón ha reconocido que él forma parte del colectivo, "soy un actor, tengo una carrera" y ha querido dejar muy claro que, por supuesto, "se puede". "Porque un empujón en un baño de un instituto son muchos años de terapia para luego hacerte creer que tú puedes, que vales, que te lo mereces", ha señalado.

"Por eso, hay que decir a la gente que sí se puede. Claro que sí. Y tenemos que hacerlo todos en el día a día. Y, evidentemente, en un día así también. Pero hay que hacerlo en el día a día", ha razonado.

El actor madrileño ha explicado que también debe hacerse "en los colegios, con el vecino, con todo el mundo". "Porque al final, la única manera de acabar con el odio es ponerle cara, ponerle voz y personalizarlo", ha añadido.

"Entonces, tenemos que dar un paso adelante. Y hay que decirle a la gente que somos muchos. Con lo cual, ni un paso atrás. Resistencia y disidencia", ha sentenciado, ante las cámaras de TVE.

"El miedo nunca trajo derechos"

Durante el programa de TVE por la marcha del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid, la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, también dejó un potente mensaje durante la retransmisión sobre los derechos que se lograron conquistar hace 50 años.

"Yo creo que, desde aquellos movimientos primarios, donde la gente tiene que saber que no existía el WhatsApp, no existía Telegram, el correo electrónico y, aun así, nadie nos paró", ha contado.

Mar Cambrollé ha destacado que salir a la calle fue "un enorme logro". "Fue el mismo año, seis meses después, el 26 de diciembre de 1978, en un Consejo de Ministros de Adolfo Suárez se excluyen los actos de homosexualidad de la ley de peligrosidad social", ha recordado.

"Creo que eso da un mensaje claro. Que los derechos siempre se han defendido de manera colectiva y que el miedo nunca trajo derechos", ha sentenciado la presidenta de la Plataforma Trans durante la retransmisión de TVE.