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La manifestación de la derecha en 1 minuto

Me parece increíble que en una manifestación contra la "dictadura de Sánchez" haya gente con carteles como este. "General Franco, gracias por las cuatro décadas de seguridad". Es decir, se les está haciendo largo 8 años de gobierno de Sánchez con elecciones, pero se les hizo corto 40 años de dictadura de Franco con represión y asesinatos. Pero agárrate que hay más, porque se supone que en esa manifestación son muy patriotas y españoles pero al mismo tiempo lo que tenían era al lobby israelí ACOM poniendo Sánchez Dimisión y llevando carteles donde aparecía Donald Trump y el siguiente Texto: "Libertador Donald Trump: los patriotas hispanos por el mundo le queremos".

Alán Barroso
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