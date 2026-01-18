Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'The New Yorker cumple 100 años' y 'El periodista y el asesino'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta semana nos recomienda el documental 'The New Yorker cumple 100 años', que actualmente está disponible en Netflix. También, nos recomienda el libro 'El periodista y el asesino' de Janet Malcolm. Dos recomendaciones dirigidas especialmente para aquellos que les guste el mundo de la información y el periodismo.

