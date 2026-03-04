Todas las amenazas de Donald Trump a España y qué ha pasado exactamente en cada caso

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla de España mientras recibe al canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca, en Washington DC (EEUU).

Las advertencias de Donald Trump a España han tenido su tono más fuerte tras la negativa del Gobierno español a ceder las bases de Rota y Morón para la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán. Sin embargo, no es la primera. Hay un historial de amenazas de Trump a nuestro país.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, España ha sido habitual como diana sobre la que lanzar discursos y advertencias públicas. Algunas han sido amenazas directas, sobre todo en defensa, y otras presiones dirigidas a toda Europa, pero poniendo a Madrid en el foco.

No todas se han materializado. En muchos casos han funcionado más como herramientas de negociación o presión diplomática. Estas son las principales amenazas y qué ha ocurrido finalmente en cada una.

Los aranceles y productos españoles

Uno de los frentes más repetidos es el comercial. Trump ha amenazado en varias ocasiones con imponer aranceles a productos europeos, lo que afectaría directamente a exportaciones españolas como aceite de oliva, vino, aceitunas o productos agroalimentarios.

En algunos episodios anteriores —especialmente durante el conflicto Airbus-Boeing— Washington sí llegó a imponer aranceles del 25% a varios productos europeos. España fue uno de los países afectados.

Sin embargo, esas medidas terminaron suspendiéndose cuando EEUU y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para congelar la disputa comercial. En los nuevos episodios de presión, las amenazas todavía no se han traducido en medidas permanentes.

Presión por el gasto militar en la OTAN



Trump ha criticado repetidamente a España por no alcanzar el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa fijado dentro de la OTAN. En varios discursos ha advertido que los países que no cumplan podrían enfrentarse a consecuencias políticas o a una reducción del compromiso de seguridad estadounidense.

En este caso, España ha incrementado progresivamente su presupuesto militar, aunque sigue por debajo del objetivo del 2%. La presión ha sido principalmente política y diplomática, pero no se han tomado medidas concretas contra Madrid.

Amenaza del embargo o restricciones comerciales

En algunos momentos de tensión económica global, Trump ha insinuado la posibilidad de restricciones comerciales amplias contra países europeos, lo que podría afectar indirectamente a España.

Hasta ahora no se ha aplicado ningún embargo ni bloqueo comercial directo contra España. Las advertencias han formado parte de estrategias negociadoras más amplias con la Unión Europea.

Tensiones por política energética y sanciones



Otro foco de fricción ha sido la política energética europea. Trump ha criticado acuerdos energéticos europeos que, a su juicio, benefician a adversarios estratégicos de EEUU.

Las críticas no han derivado tampoco en sanciones específicas contra España. Sin embargo, han intensificado la presión política para que Europa diversifique sus fuentes energéticas y reduzca dependencias externas.

Tomando nota: las amenazas concretas de Trump

Junio de 2025 en la cumbre OTAN en La Haya: "Vamos a hacer que paguen el doble" vía aranceles ; añadiendo que "les vamos a hacer pagar" por quedarse en el 2% del PIB en defensa en vez del 5%, por el hecho de que España es "el único país que no paga" el 5% del PIB en defensa. La cosa no fue a más: España mantiene el 2% acordado en 2014 (alcanzado en 2025), la cumbre fija el 5% para 2035 con excepciones, y no hay aranceles nuevos.

en La Haya: ; añadiendo que "les vamos a hacer pagar" por quedarse en el 2% del PIB en defensa en vez del 5%, por el hecho de que España es "el único país que no paga" el 5% del PIB en defensa. La cosa no fue a más: España mantiene el 2% acordado en 2014 (alcanzado en 2025), la cumbre fija el 5% para 2035 con excepciones, y no hay aranceles nuevos. Octubre 2025 (Casa Blanca): "Quizá les castigue con el comercio a través de aranceles" ; y "es irrespetuoso con la OTAN". España rechaza el 5% y recibe "protección" sin pagar lo suficiente. El Gobierno español restó importancia, la OTAN priorizó Ucrania, y Trump repitió el mensaje sin acciones.

(Casa Blanca): ; y "es irrespetuoso con la OTAN". España rechaza el 5% y recibe "protección" sin pagar lo suficiente. El Gobierno español restó importancia, la OTAN priorizó Ucrania, y Trump repitió el mensaje sin acciones. Marzo de 2026 (lo más reciente tras el ataque a Irán y la negación española al uso de Rota y Morón): "Vamos a terminar con todo el comercio con España"; y "no queremos nada con España", ordenando al Tesoro "terminar todas las interacciones". EEUU retira 15 aviones (repostadores) de Rota y Morón, pero no hay embargo comercial ni aranceles nuevos; España mantiene el veto y recibe respaldo de la UE.

Amenazas indirectas dentro de disputas globales y un patrón: presión antes que acción



España también se ve afectada cuando Washington lanza advertencias contra la Unión Europea en su conjunto. Al tomar parte del bloque, cualquier guerra comercial o sanción reduce dependencias externas.

En la mayoría de los casos, estas amenazas se han utilizado como herramienta de negociación antes de acuerdos comerciales o diplomáticos.

El historial muestra un patrón recurrente: Trump suele utilizar advertencias contundentes para forzar cambios en negociaciones comerciales, militares o energéticas. Eso no significa que las medidas no puedan llegar a aplicarse. Pero hasta ahora, en el caso concreto de España, las amenazas han tenido más peso político que consecuencias reales directas.

La situación podría cambiar si las tensiones entre EEUU y la Unión Europea escalan en ámbitos como comercio, defensa o energía. En ese escenario, España no sería el único objetivo, pero sí uno de los países más expuestos dentro del bloque europeo.

Siendo realistas, un embargo contra España impactaría al mercado único de la UE, violaría acuerdos comerciales existentes y dañaría empresas estadounidenses (EEUU importa más de España de lo que exporta); la Casa Blanca suele recular ante la diplomacia europea, como publicó El País.