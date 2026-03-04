La Aemet avisa del giro radical en el tiempo: "Desplome térmico, lluvias de barro, inundaciones, caídas de ramas y condiciones peligrosas de circulación"

La estabilidad de los últimos días tiene las horas contadas. La llegada de una depresión aislada en niveles altos (dana), que este martes evoluciona a baja fría con nombre propio —Regina— en el golfo de Cádiz, activará un episodio de precipitaciones intensas y tormentas que afectará sobre todo al este y sur peninsular.

Según la nota emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la nueva configuración atmosférica, combinada con un anticiclón asentado en Europa, favorecerá la entrada de aire húmedo del este sobre la Península y Baleares. Este patrón inestabilizará la atmósfera y dará lugar a chubascos tormentosos localmente fuertes, en ocasiones acompañados de granizo.

Lluvias de barro y riesgo de inundaciones

La presencia de polvo en suspensión provocará que muchas de estas precipitaciones se transformen en lluvias de barro. Las acumulaciones más significativas se prevén en el entorno del Estrecho, el área de Alborán, el Bajo Ebro y el este de Cataluña, donde no se descartan inundaciones puntuales en zonas bajas.

En áreas afectadas por tormentas también podrían registrarse rachas intensas de viento capaces de provocar la caída de ramas o de elementos arquitectónicos vulnerables. El granizo, además, puede complicar la circulación y generar situaciones de riesgo en carretera.

Evolución por días

Durante esta tarde se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes en zonas del centro peninsular y, de manera más aislada, en sierras andaluzas, sin descartar tormentas secas.

Entre el final del día y mañana, la inestabilidad se trasladará al entorno de Alborán y, desde la madrugada, a áreas del Estrecho y litorales mediterráneos andaluces, donde podrían registrarse precipitaciones fuertes y persistentes. Por la tarde, las tormentas se extenderán a sierras del tercio sur, especialmente en el sistema Bético, y a puntos del centro.

El jueves 5 el foco se desplazará a la fachada mediterránea. El sur de Valencia, el Bajo Ebro y el este de Cataluña figuran entre las zonas con mayor probabilidad de chubascos intensos y persistentes, ocasionalmente acompañados de tormenta. En el resto del noreste peninsular y Baleares se prevén precipitaciones de carácter moderado, aunque podrían ser localmente fuertes.

En los días posteriores es probable que continúen los chubascos, con mayor intensidad en el norte del litoral mediterráneo y en áreas del Cantábrico occidental, mientras que a partir del domingo tenderían a perder fuerza en el área mediterránea.

Canarias, también bajo la influencia de Regina

La baja fría también afectará a Canarias entre esta tarde y mañana, con chubascos moderados que podrían ir acompañados de tormenta, especialmente en las islas orientales. Además, se esperan vientos del norte y noroeste fuertes, con rachas muy fuertes.