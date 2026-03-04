Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Alemania tienen claro qué decir sobre Pedro Sánchez tras las amenazas de Trump a España
En Alemania tienen claro qué decir sobre Pedro Sánchez tras las amenazas de Trump a España

En X, el presidente de España se ha convertido en un referente para muchos. 

Imagen de archivo del saludo entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump; durante la cumbre para la firma del acuerdo de alto al fuego en Gaza.
Imagen de archivo del saludo entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Pedro Sánchez es ahora uno de los nombres propios de Europa y casi del mundo después de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a España por negarse el Gobierno español que los norteamericanos usen las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán. 

Visiblemente mosqueado, Trump ha pedido a su administración "que corten todas las negociaciones con España" hasta el punto de dejar caer un posible "embargo". Así lo ha transmitido en un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz.

Para Trump, la decisión del Gobierno español es un gesto "muy poco amigable" de un aliado calificado como "terrible" al que ha lanzado un desafío, porque "para volar y utilizar sus bases no tenemos que pedir permiso". 

"No quiero que tengamos nada que ver con España. España no tiene nada que nosotros necesitemos. Es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles. Esto ya empezó cuando se negaron a subir al 5% del PIB en Defensa, fueron el único país", ha vuelto a decir sobre España el mandatario norteamericano. 

El Gobierno ha respondido a la administración Trump diciendo que suerte y que España va en pack con la Unión Europea y no puede aplicar aranceles a su antojo sin negociar con el resto de países. 

"Si la administración norteamericana quiere revisar las relaciones comerciales deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", han dicho desde el Gobierno. 

Esta decisión del Gobierno ha convertido a Pedro Sánchez en uno de los nombres propios del día en las redes sociales y hasta algunos españoles contrarios al PSOE y a él lo han apoyado por su defensa de la soberanía española. 

Desde Alemania, el expolítico Jürgen Trittin, de los Verdes, ha dicho en español en X: "Un hombre valiente, con carácter y principios. Pedro Sánchez". "¿No somos todos de alguna manera españoles?", dice otro usuario en alemán. 

