En una escuela de Reino Unido administrada por Rusia enseñan a los niños a usar drones en el campo de batalla

En una escuela de Reino Unido que está gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y se encuentra situada en el emblemático barrio londinense de Notting Hill, se enseña a niños de entre 15 y 16 años a usar drones de combate.

El centro educativo está administrado por Rusia y a él acuden principalmente los hijos de diplomáticos y espías rusos, aunque también existe un pequeño número de alumnos cuyos padres no son funcionarios rusos.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, en el plan de estudio de la escuela se contempla "una clase de una hora sobre los fundamentos de la preparación técnica y las comunicaciones para drones de combate".

Igualmente, a lo largo de este trimestre, en la escuela se han impartido lecciones sobre ingeniería de fortificaciones, primeros auxilios en el campo de batalla y protección contra armas radiológicas, biológicas y químicas.

Las clases forman parte del curso 'Fundamentos de Seguridad y Protección de la Patria'

Todas esas clases forman parte de un curso llamado 'Fundamentos de Seguridad y Protección de la Patria' (OBZR). El mismo fue introducido en las escuelas rusas en el inicio del curso académico 2024-2025.

El citado curso ha sustituido a otro denominado 'Fundamentos de Seguridad Vital', que también contaba con elementos militares pero se centraba más en aspectos como los riesgos civiles y la prevención.

En concreto, en ese curso ya extinguido los alumnos aprendían a montar rifles Kalashnikov y también simulaban lanzamientos de granadas en el patio utilizando pelotas de tenis.

Sin embargo, en el curso OBZR se ha actualizado la formación para introducir los cambios en la guerra que han tenido lugar como consecuencia del conflicto armado en Ucrania, donde tres de cada cuatro bajas han sido causadas por drones.

En ese sentido, en el documento del plan de estudios se señala que los alumnos tienen que aprender métodos de combate con vehículos autónomos no tripulados y la historia de los sistemas robóticos.