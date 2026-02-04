Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Francia ven lo ocurrido entre Elon Musk y Pedro Sánchez y se pronuncian sin miramientos
Gabriel Attal, exprimer ministro de Francia, ha sido claro sobre la medida de España con las redes sociales. 

Pedro Sánchez sosteniendo las gafas de ver este jueves en el Senado.EFE

Pedro Sánchez ha vuelto a estar en el foco internacional tras anunciar que España va a prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Una medida que ya tomó hace un tiempo Australia y Francia esta misma semana. 

Este anuncio ha propiciado que el presidente de España sea insultado en público por el magnate Elon Musk, dueño de X y de Tesla. De hecho, Sánchez anunció la medida diciendo que las redes "se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", comentó Sánchez desde la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái.

Tras estos comentarios, Musk llamó a Sánchez "sucio Sánchez" y "tirano traidor al pueblo de España". Una inquina que viene de lejos y que se ha acentuado estos días, primero tras la regularización de 500.000 migrantes y ahora con la prohibición de las redes a los 16. 

"¡Bien hecho, España!"

En Francia, muchos se han pronunciado acerca de la medida de España. Gabriel Attal, exprimer ministro de Francia, ha escrito en X: "¡Francia, pionera en Europa! Una semana después de la votación del proyecto de ley que presentamos con @Laure_Miller y @DeputesEnsemble para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, España se prepara para recorrer el mismo camino".

"La salud mental de nuestros niños, su salud en general, no está en venta, ni en Estados Unidos ni en China. ¡Bien hecho, España!", ha sentenciado Attal en apoyo al presidente Sánchez. 

El diplomático retirado Gérard Araud, con más de 158.000 seguidores en redes sociales, ha escrito también sobre este asunto: "Un ejemplo a seguir… Se atreve y no pasa nada". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
