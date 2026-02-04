El editor de Economía de la BBC da que hablar al explicar por qué Elon Musk insulta a Pedro Sánchez pero nunca hace lo mismo con Macron 

La bravuconada de Elon Musk, hombre más rico del mundo, contra Pedro Sánchez, presidente democráticamente elegido de un país de Europa, no ha caído en saco roto y son muchos los que se han pronunciado allende los mares.

En Francia, Reino Unido y hasta en Estados Unidos se han hecho eco del "dirty Sánchez" que Musk le ha dedicado a Sánchez después de que éste anunciase que iba a promover una ley para evitar que los menores de 16 años entren en las redes sociales.

Sobre esto ha dejado un curioso análisis Faisal Islam, editor de Economía de la BBC, que ha explicado por qué cree que en una situación así, Musk insulta a Sánchez y no a Macron, que fue el primero en tomar esta decisión sobre las redes sociales.

"Es fascinante que nunca ataque a Macron"

"Es muy interesante que el día en que la policía francesa allana las oficinas de X en París, Musk reserva su vitriolo para el primer ministro de España al prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años y al presentar un delito de manipulación algorítmica para promover contenido ilegal... y un objetivo similar con respecto al Reino Unido", ha empezado diciendo Faisal Islam.

Para el experto, "es fascinante que nunca ataque a Macron de esa manera, si es que lo hace": "Los ejecutivos que han estado en las cenas en Versalles y el Elíseo deducen que es porque se siente halagado por los invitados… Los datos de ventas europeas de Tesla también son interesantes en este caso".

Apoyo de Francia

En Francia, los mensajes han sido de apoyo a la decisión de Sánchez. Gabriel Attal, exprimer ministro de Francia, ha escrito en X: "¡Francia, pionera en Europa! Una semana después de la votación del proyecto de ley que presentamos con @Laure_Miller y @DeputesEnsemble para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, España se prepara para recorrer el mismo camino".

"La salud mental de nuestros niños, su salud en general, no está en venta, ni en Estados Unidos ni en China. ¡Bien hecho, España!", ha sentenciado Attal en apoyo al presidente Sánchez.