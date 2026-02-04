El CSIS tiene claro que los avances del ejército ruso en Ucrania son los más lentos de los vistos en 100 años de guerra moderna

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha publicado un informe relativo a la evolución de la guerra de Ucrania. Una de las principales conclusiones es que los avances del ejército ruso son los más lentos de los vistos en más de 100 años de guerra moderna.

En concreto, el CSIS, que tiene su sede en Washington (EEUU), ha detallado que las tropas del país presidido por Vladímir Putin únicamente han avanzado entre 15 y 70 metros diarios en sus principales ofensivas desde principios de 2024.

Esas cifras suponen un ritmo de avance "más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra del último siglo", según señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en su informe.

El documento apunta, en referencia a Rusia, que "su ejército ha tenido un desempeño pobre, con tasas de avance históricamente lentas y poco territorio nuevo que mostrar como resultado de sus esfuerzos en los últimos dos años".

1,2 millones de bajas rusas desde el inicio de la guerra de Ucrania

Además, esos limitados avances se están produciendo a costa de una gran cantidad de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) en las fuerzas rusas. "Desde febrero de 2022, las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, más bajas que cualquier otra gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial", subraya el CSIS.

En ese sentido, el informe asegura que el ejército ruso ha sufrido "hasta 325.000 muertos desde febrero de 2022". Al respecto, el CSIS resalta que "ninguna gran potencia ha sufrido un número de bajas o muertes tan elevado en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial".

En términos totales, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales alerta de que "al ritmo actual, las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían alcanzar los 2 millones para la primavera de 2026".

Por otro lado, el CSIS también indica que la guerra de Ucrania está provocando graves problemas económicos en Rusia. "La economía de guerra de Rusia se encuentra bajo una presión creciente, con la industria manufacturera en declive, una desaceleración del crecimiento del 0,6 % en 2025 y la ausencia de empresas tecnológicas competitivas a nivel mundial que impulsen la productividad a largo plazo", se expresa en el informe.