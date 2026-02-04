Mouliaá retira su acusación contra Errejón: "No es una retractación, es un límite"

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este miércoles que retira su acusación por abuso sexual contra el exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, año y medio después de que formulara la denuncia y el caso se encontrara ahora a las puertas del juicio. "No es una retractación, es un límite", ha señalado en una publicación en sus redes sociales.

Mouliaá asegura que todo este proceso le ha supuesto un duro desgaste emocional y personal. "Nadie debería cargar sola con algo así", ha dicho, lamentando que otras supuestas víctimas no hayan dado el mismo paso.

"La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo. Yo salí a dar la cara con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres. Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", destaca. Y acaba diciendo: "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: La verdad ya camina sola".

El juez Adolfo Carretero abrió el pasado mes de enero juicio oral contra Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra Mouliaá, que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

"Cerró con pestillo y empezó a tocarme y besarme (...) Se sacó su miembro viril", relató la actriz en su denuncia. Una situación que, subrayó, nunca fue consentida. Más tarde, en el domicilio del exdiputado, y al sentirse "muy incómoda" por los besos y tocamientos que recibía de Errejón, la actriz le espetó que "solo 'sí' es 'sí'". "Parece mentira que me esté pasando esto contigo", le dijo. A continuación, Errejón le dio las gracias y que lo ocurrido con ella "le iba a servir para futuros encuentros", lo que a ella le generó "sorpresa, repulsión y decepción"

El juez consideró que "los indicios" de una presunta agresión sexual existían y, por este motivo, decidió abrir juicio oral contra el expolítico.