Habrá huelga: los sindicatos ferroviarios mantienen el paro tras la reunión con Transportes

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones.

Cabe recordar que los sindicatos ferroviarios convocaron dichos paros al considerar que es "la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril".

De esta forma, adelantaron que la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros. Además, desde el sindicato habían afirmado que iniciaron todos los procesos legales correspondientes para la tramitación de la huelga en las distintas empresas que componen el sector ferroviario.

Los antecedentes: los accidentes de Adamuz y Gelida

"Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida, ambos con varias víctimas mortales, suponen un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", comentaron hace varias semanas desde Semaf.