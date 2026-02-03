Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
A Maruja Torres le ha llamado mucho la atención lo que Pérez-Reverte ha dicho sobre las mujeres
A Maruja Torres le ha llamado mucho la atención lo que Pérez-Reverte ha dicho sobre las mujeres 

El escritor desvelaba las nuevas fechas de las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos'.

Los escritores Maruja Torres y Arturo Pérez-Reverte.

La escritora Maruja Torres, ganadora de los premios Planeta y Nadal, ha compartido su sorpresa por unas palabras sobre las mujeres que ha pronunciado Arturo Pérez-Reverte en el acto en el que ha anunciado que las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos', previstas inicialmente del 2 al 5 de febrero, se celebrarán finalmente del 5 al 9 de octubre, y que invitará al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ese aplazamiento está trayendo mucha cola porque los coordinadores, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, han argumentado que han tenido que posponerlo por posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y a "presiones" de Podemos. Han señalado especialmente  al escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, que fue quien primero anunció que no acudiría al acto pese a haber confirmado anteriormente su presencia.

En ese acto, Reverte ha argumentado por qué estaba previsto que acudieran a esas jornadas 27 hombres y solo seis mujeres: "Es cierto que hemos tenido problemas con la paridad, nos ha costado mucho encontrar mujeres, intentamos hasta el último momento traer más mujeres, pero son razones complejas, hay que llamar, que te digan que sí... Lo hemos procurado, pero no tiene por qué haber paridad. Aquí no queremos 50 y 50%, vendrá la gente que tenga que venir, hombres y mujeres sin distinción".

Maruja Torres: "Lo de las mujeres es lo mejor"

Unas palabras que han llamado la atención de Maruja Torres, quien ha señalado en la red social Bluesky: "Lo de las mujeres (penúltimo párrafo) es lo mejor".

En relación a Uclés, Pérez-Reverte ha dicho que "no volverá". "Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que se desacredite el evento".

La Fundación Cajasol señaló el pasado 28 de enero, a través de un comunicado, que las renuncias de algunos de los ponentes alteraban "de manera sustancial" el contenido de las jornadas, "así como el equilibrio de voces y enfoques que han caracterizado siempre a 'Letras en Sevilla'", un equilibrio que se considera "imprescindible" para garantizar un debate cultural "diverso y representativo".

