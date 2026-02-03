Hasta Iñaki López no puede evitar replicar por cómo llama Elon Musk a Pedro Sánchez: no da crédito pero suelta esta frase

El periodista y presentador Iñaki López, presentador del programa vespertino de La Sexta, Más Vale Tarde, se ha hecho eco de una de las noticias del día y posiblemente de la semana. Tras Pedro Sánchez anunciar la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, la ola de reacciones ha sido tremenda.

Pero esa ola ha acabado convirtiéndose en un tsunami después de que el magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, haya insultado al jefe del Ejecutivo central en un tuit que ha alcanzado ya cientos de miles de 'me gusta' y millones de reproducciones.

"Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain (El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España", ha escrito el empresario millonario. Ha dado mucho que hablar durante este martes, desde el poeta Benjamín Prado hasta múltiples autoridades del Gobierno.

Iñaki López ironiza como nunca

En MVT estaban contando la noticia e Iñaki López, su presentador (junto a Cristina Pardo) no daba crédito, pero tiraba de ironía, muy a su estilo, y reaccionaba en directo.

"Dirty Sánchez, esto es mejor que 'perro sanxe', yo estaría ya en Ferraz corriendo a hacer el merchandising", ha expresado en primera instancia, que no daba crédito de lo que había visto.

Todavía anonadado, repetía: "Dirty Sánchez...". Justo después intervenía Prado, que ha abogado por defender no solo a los niños, sino a todos los ciudadanos "de las redes sociales". "No pueden ser un lugar de insultos, de fake news, de continua persecución de personas", ha añadido.

Qué es lo que dice Sánchez sobre la prohibición

Durante la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, Sánchez anunciaba esta medida: "Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha defendido.