Andalucía, en guardia por el temporal Leonardo: 3.000 desalojos, cortes y miedo a inundaciones

Dos operarios retiran los restos de árboles caídos por el temporal de Sevilla, en la Avenida de la Palmera, el 3 de febrero de 2026.

Más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan este miércoles, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía. La llegada del temporal Leonardo pone al 70% de la región en alerta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de la amarilla de los extremos oriental y occidental a la roja del Campo de Gibraltar y Grazalema, donde se esperan "lluvias extraordinarias".

La Junta de Andalucía ha llegado a enviar mensajes por el sistema ES-Alert a 49 municipios, a causa de la borrasca. Ante el riesgo, la Junta de Andalucía ha exhortado a la prudencia máxima, evitar desplazamientos y nunca cruzar zonas anegadas, no transistar en zonas de cauces ni zonas inundables y recomienda subir a zonas altas.

Las previsiones son de fortísimas lluvias que pueden dejar en dos días todo lo que suele llover en un año. La situación se complica más por cuanto la tierra ya no absorbe más agua y hay 19 pantanos desaguando porque están llenos. "Cualquier zona que se haya inundado en 50 años podría inundarse ahora", ha advertido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía.

En Jerez de la Frontera, han sido desalojadas unas 1.600 personas de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, y de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín. Es la zona más afectada, como lo fue ya con las lluvias de la semana pasada, que por suerte pasaron sin grandes daños.

En San Roque, otras 1.018 personas han sido desalojadas de los núcleos de Estación de San Roque, Guadarranque, San Enrique, Rivera de Marlin (Puerto de Sotogrande) y de la calle Tránsito; varias de ellas han sido acogidas y están siendo atendidas en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque, otras se encuentran en un hotel, una más se encuentra en el hospital de La Línea y el resto se ha realojado en casas de familiares.

En Los Barrios, por su parte, han sido desalojadas preventivamente casi 200 personas de las zonas de Benharás, Ringo Rango y Venta San Isidro.

En Setenil de las Bodegas (Cádiz) también han sido evacuadas de sus viviendas seis familias, que han sido realojadas en un hotel y en un camping.

En Torre Alháquime, se ha evacuado unas 25 personas que residen en la zona inundable.

En Tavizna, barriada de Benaocaz, también se ha desalojado más de 30 vecinos y unas 400 personas han sido evacuadas en Algeciras.

A estos desalojados en la provincia de Cádiz se suman las 20 personas que el servicio de Protección Civil de Ronda (Málaga) ha evacuado de forma preventiva en las zonas inundables del Llano de la Cruz, Narvárez y Tejares y La Indiana.

En la zona de Los Puentes, en Jaén, permanecen desalojados 200 vecinos. La mayor parte de ellos se ha realojado en casas de familiares y amigos.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha decretado el cierre de los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la provincia de Cádiz y Estrecho de Gibraltar, mientras el aviso de temporal permanezca vigente.

También se ha decretado el cierre de la Estación de Esquí de Sierra Nevada durante toda la jornada del miércoles y de los centros de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ronda (Málaga), de Algeciras y Villamartín, en Cádiz.

Las incidencias

El servicio de emergencias de la Junta de Andalucía ha gestionado 136 incidencias durante la jornada de este martes, la mayoría debido a caídas de ramas, árboles, mobiliario urbano, cableado, vallas publicitarias y cartelería, junto con desprendimiento de laderas y afecciones a carreteras secundarias.

Además se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con el alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua.

Por ejemplo, en la provincia de Cádiz se está desaguando en las presas de Los Hurones, Bornos, Almodóvar, Celemín o Barbate, en Charco Redondo y Guadarranque.

En el sistema Costa del Sol Occidental, aunque las predicciones meteorológicas no son tan elevadas como en la provincia de Cádiz, también se está desembalsando en La Concepción para aumentar el resguardo o capacidad de laminación.

Un contingente formado por más de 250 militares y 90 vehículos especializados ya se encuentra operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población.

Medidas extraordinarias

Como consecuencia, la Junta de Andalucía ha decidido suspender toda la actividad docente en colegios e institutos en toda Andalucía, excepto en Almería, para este miércoles debido al anuncio de lluvias extremas debido a la llegada de una nueva borrasca de alto impacto. Por la tarde, las Universidades andaluzas, a excepción de Almería, adoptaban también la decisión de suspender las clases presenciales, cerrar los campus y reprogramar exámenes.

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para mañana en las siete provincias afectadas, la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.

Juanma Moreno ha pedido a los ciudadanos, especialmente en las zonas con alerta roja, que "restrinjan la movilidad" este miércoles, de manera que no se hagan desplazamientos en vehículos que no sean necesarios.

La primera decisión que se ha tomado es elevar a dos la situación operativa del Plan de Emergencias que permite a la Junta activar todos los medios necesarios, incluidos los de Ayuntamientos y Diputaciones y del Gobierno, entre los que está la Unidad Militar de Emergencias (UME) a los que se situará en puntos estratégicos para que su actuación se produzca sin demora.

La previsión

La borrasca Leonardo dejará este miércoles precipitaciones y fuertes vientos, en realidad, en toda la Península y Baleares, especialmente en Galicia y la citada Andalucía, donde se podrán superar los 200 litros en algunos puntos de Cádiz y Málaga y los 150 en Granada y Jaén.

La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de lluvias fuertes y persistentes que afectarán a la mayoría del territorio peninsular y Baleares, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados e intensidades se darán en Galicia, tercio sur peninsular, montañas del oeste y Andalucía.

En Galicia, las precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas y ocasionalmente en forma de granizo, mientras que en Andalucía se espera que lleguen a ser localmente fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros en Cádiz y Málaga y los 150 en Granada y Jaén.

La cota de nieve irá subiendo de suroeste a nordeste desde los 800/1.000 metros hasta superar los 1.800/2.000, por lo que se prevén nevadas con acumulados significativos en montañas del centro y norte y en áreas aledañas de la meseta norte y nordeste de la sur.

Temperaturas máximas con pocos cambios o en descenso en Baleares y tercio nordeste peninsular, en aumento en el resto; mínimas en aumento en el tercio sur y extremo oeste, con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado en la mayor parte del país con intensidades fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas de Andalucía, Ceuta, litorales de Galicia, Cantábrico, interiores del este peninsular, litoral sureste y sur de Baleares.

En Canarias, viento flojo a moderado y cielos nubosos tendiendo a poco nubosos.

Carreteras y líneas de tren afectadas

El temporal que atraviesa la península mantiene a primera hora del miércoles un total de 45 carreteras cerradas al tráfico en la red secundaria, 13 en nivel negro por la nieve y otras 32 por las intensas lluvias e inundaciones, según el informe de las 05:55 horas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que además actualiza en redes sociales como X todas las novedades al respecto.

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan la circulación en diversos puntos.

Se encuentran en nivel amarillo:

La A-1 en Segovia entre los kilómetros 100.0 y 118.0, la A-23 en el tramo Nueno-Lanave en Huesca y la A-1 entre Madrid y Segovia del kilómetro 83.0 al 99.0.

También presentan esta restricción la A-6 en el Puerto del Manzanal, la N-110 en Ávila y la N-630 en León.

Por su parte, transcurren en nivel verde:

la AP-66 entre León y Asturias, la A-52 en tramos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 54.0 y 133.0, la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, la A-92 en el Puerto de la Mora, la N-420 en Cuenca y la N-6 entre Madrid y Segovia.

Respecto a las carreteras cortadas (nivel negro):

permanecen intransitables por nieve 13 tramos: en Granada, la A-395 (del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35); en Asturias, la LN-8 y la SD-2; en Salamanca, la DSA-180, la DSA-191 y la SA-203; en Zamora, la ZA-103 (del km 8.0 al 16.0); en Cáceres, la CC-224, la CC-242 y la CC-437; y en Navarra, la NA-2011 y la NA-2012.

Simultáneamente, hay 32 carreteras cerradas por inundación, siendo Cádiz la provincia más afectada con 16 vías, incluyendo la A-405R2, CA-3102, CA-3104 y CA-3113, entre otras.

También se registran cierres por agua en Sevilla, con 5 vías afectadas como la A-361 y la SE-3102; en León, con 5 tramos cortados entre los que destacan la LE-114 y la LE-5705; en Granada, con la A-336, A-4026 y GR-3401; así como en Córdoba (CO-4207), Málaga (MA-8302) y Cáceres (CC-146).

En el resto de la red afectada, el nivel rojo obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en 20 carreteras secundarias por nieve:

Destaca la situación en Huesca en la A-136, A-138, A-1605, A-2611 y A-2617; en Asturias en la AS-112, AS-227, AS-348, AS-228 y la N-630; y en Navarra en la NA-137 y NA-2000.

También se ven afectadas la CA-183 en Cantabria, la AV-932 en Ávila, la LE-126 y la N-630 en León y la CL-601 en Segovia.

Por inundaciones, se encuentran en nivel rojo la N-630 en Sevilla y la VP-4017 en Valladolid.

Ante la persistencia del temporal, la DGT recomienda planificar los viajes consultando el estado de las carreteras a través del 011 o el Mapa de Tráfico. Tráfico recuerda la necesidad de contar con cadenas o neumáticos de invierno, dejar libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves y extremar la precaución ante la formación de placas de hielo o balsas de agua.

En el caso de los trenes, Renfe ha informado de afecciones en las conexiones ferroviarias andaluzas debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este miércoles con la llegada del tempotral. Las interrupciones afectarán principalmente a la provincia de Cádiz, así como a Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

Según un comunicado de Renfe el servicio ferroviario de este miércoles se verá especialmente afectado en Cádiz, donde los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera quedarán suprimidos durante toda la jornada. Debido al temporal, no se garantizan medios alternativos por la situación de las carreteras.

Asimismo, los trenes de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad estarán cancelados, al igual que el Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona en el tramo Cádiz-Córdoba. También se suspenderán los trenes Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13,10 horas y de Málaga a las 14,40 horas) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14,45 horas y de Antequera a las 14,00 horas), sin posibilidad de prestar el servicio por autobús debido al estado de las carreteras.

Servicios

De igual forma, los trenes de Media Distancia Cádiz-Jaén se verán afectados durante los primeros servicios de la mañana. Los trayectos Cádiz-Sevilla de las 5,40 horas y Córdoba-Sevilla de las 6,40 horas serán suprimidos para permitir la inspección del estado de la vía, y los viajeros deberán tomar las siguientes circulaciones programadas. La relación entre Córdoba y Jaén se mantiene por carretera debido a las limitaciones de velocidad en la infraestructura.

Por su parte, los trenes de Media Distancia Sevilla-Málaga también se verán afectados en los dos primeros servicios de la mañana (salidas de Sevilla a las 7,01 horas y de Málaga a las 7,02 horas), suspendidos para explorar el estado de la infraestructura. Los pasajeros del trayecto Sevilla-Málaga podrán viajar en trenes Avant, mientras que los viajeros de estaciones intermedias deberán utilizar las siguientes circulaciones.

Además, el tren Osuna-Sevilla de las 6,21 horas será sustituido por un servicio de autobús, mientras las condiciones de las carreteras lo permitan. En la provincia de Córdoba, también se verán afectados los trenes de Proximidad entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A., que serán suprimidos.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y asegura que lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible.