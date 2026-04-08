"Los 'kitchen', los 'Koldos' y la 25ª enmienda", por Marta Flich
Si algo estamos viendo teniendo el ejemplo de Trump y las reacciones internacionales es que votar a determinados liderazgos, importa. En EEUU votaron a la contra de los demócratas. El voto a la contra cargado de odio y violencia, tiene consecuencias. Que luego tienes a un narcisista imperialista del que ya se pone en duda su capacidad y sus cabales, para sus propios beneficios. Dentro de ese ministerio de la guerra, está habiendo desavenencias y se habla de la 25 enmienda (en este caso dar a Trump por incapacitado).