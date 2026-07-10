Los tres argumentos de Santiago Niño Becerra que contradicen a Feijóo cuando habla de absentismo laboral

El Partido Popular recoge cable después de las declaraciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, respecto al absentismo laboral. En un acto del Círculo de Empresarios Vascos, el político gallego señaló que están de baja deberían cobrar menos.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido este martes que Feijóo, cuando cuestionó que durante la baja se cobre el mismo salario, se refería "solo a los casos de fraude, no a cuando se está enfermo".

Sin embargo, otras voces del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que Feijóo "tiene más razón que un santo". Sea como fuere, el daño ya está hecho, y multitud de expertos han salido al paso para criticar las palabras del líder popular.

Durante una intervención en La Ventana, el economista Santiago Niño Becerra afirmó que el problema es "indudablemente real". Para el catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull (Barcelona), hay que mirar los datos para entender bien la situación.

"Cuanto más rico es el país, menor es el porcentaje de absentismo"

Y para explicarlo, ha dado tres razones que contradicen la tesis simplista de Feijóo. "Este es un problema muy complejo en el que entran muchísimos elementos: médicos, sanitarios, sociales, jurídicos y, evidentemente económicos", apuntó en la SER.

Una de las razones hay que buscarla en los datos de empleo: "El número de trabajadores ha aumentado, pero la edad media de estos está aumentando y por lo tanto también tienen cada vez más problemas de salud".

A todo esto hay que sumar la saturación de los servicios sanitarios: "Como las listas de espera se están estirando, también lo hacen las bajas". Otro de los puntos claves está en la riqueza de España.

"Países como Bélgica, Dinamarca o Países Bajos, que tienen un PIB per cápita muy superior al de España, tienen cifras más bajas de absentismo", aseguró el economista, que añadió que "cuanto más rico es el país, menor es el porcentaje de absentismo".

Por último, Niño Becerra puso en liza los sueldos de los trabajadores: "Uno de los puntos más débiles de la economía española son los salarios, y además el salario real medio ha decrecido un 2% entre 2021 y 2026".