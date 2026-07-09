La Aemet advierte de lo que viene tras esta ola de calor: "La primera quincena de julio podría convertirse en la más cálida desde que hay registros"

La segunda ola de calor del verano ha golpeado con fuerza. Desde el domingo y hasta hoy se han registrado temperaturas por encima de los 40ºC. También ha habido "peligro extremo" por incendios forestales. Habitantes de localidades como Soneja (Castellón) han tenido que ser desalojados debido a este motivo.

A partir de mañana las temperaturas darán un pequeño respiro. Este jueves es la última jornada de ola de calor. Desde mañana las máximas serán algo más bajas, aunque muchos puntos de la península se encontrarán alrededor de los 35ºC durante el fin de semana.

Para la semana próxima, eso sí, la Aemet predice temperaturas otra vez cercanas a los 40ºC en zonas de Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia. No se tratará de una ola de calor porque no cumple con las características necesarias, pero en ciertos puntos del país se le podría parecer.

Además, la Aemet considera que esta primera quincena de julio "podría convertirse en la más cálida desde que hay registros, por delante de las de 2015 y 2022". Cabe recordar que el servicio meteorológico ya ha avisado de "episodios de calor intenso" para los próximos tres meses en todo el país.

Teniendo en cuenta los precedentes no sería de extrañar. España acaba de vivir el segundo mes de junio más cálido desde que hay registros; la temperatura media ha estado 3,2ºC por encima de lo normal.

Europa también sufre el calor

Las temperaturas extremadamente altas no se han producido únicamente en España. En el resto de Europa también han sufrido por la ola de calor. Países como Alemania o Francia han experimentado problemas en infraestructuras o en la atención sanitaria.

Esto ha llevado a los sindicatos europeos a plantear medidas de protección laboral como las que funcionan en España desde 2023. Por ejemplo, que la jornada se reduzca o se suspenda en caso de aviso rojo por temperaturas. O la opción de prohibir determinadas tareas durante las horas más calurosas.

Esto se aplica sobre todo en trabajos al aire libre, aunque también se puede llevar a cabo en centros laborales donde la climatización no es adecuada.