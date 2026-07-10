Incendio de Los Gallardos, en Almería, última hora en directo: al menos 11 muertos y 19 personas sin localizar
Sigue la última hora de los incendios desatados en torno al municipio almeriense de Los Gallardos: noticias sobre las víctimas, heridos, reacciones y recomendaciones de las autoridades públicas.
Según Juanma Moreno en diferentes entrevistas radiofónicas, el esfuerzo de los efectivos desplegados en la zona se centra en "intentar limitar que haya que sumar más víctimas e intentar localizar a aquellas personas que ahora mismo no están localizadas".
También ha detallado que se trabaja en la identificación de las 11 víctimas mortales, aparentemente de nacionalidad británica, para trasladarlo al Gobierno de España y que se ponga en contacto con las autoridades de Reino Unido para iniciar en su caso el proceso de repatriación de los cadáveres.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, por el incendio.
Los voluntarios de Cruz Roja han atendido a un total de 130 personas que se han visto afectadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos, que ha acabado con la vida de 11 personas y herido a otras cuatro, toda vez que 70 de ellas han sido realojadas en espacios habilitados en las zonas de Lubrín y Garrucha.
La Guardia Civil ha habilitado en el puesto de Garrucha (Almería), situado en la calle Mayor de la localidad, una oficina para la recogida de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. Habría, al menos, 19 desaparecidos.
La secretaria general del PSOE-A y parlamentaria andaluza, María Jesús Montero, ha trasladado todo su "cariño, apoyo y más sentido pésame" a los familiares y allegados de las once víctimas del incendio forestal desatado en Los Gallardos este jueves, que supone "la mayor tragediaen un incendio forestal acaecida en nuestra tierra".
"Estamos totalmente conmocionados", ha apuntado Montero en un apunte en su perfil de la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha expresado además su "reconocimiento y gratitud" a los profesionales del Infoca, de los servicios de emergencia, bomberos, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además de las víctimas mortales, el fuego, que se originó en la tarde de ayer jueves, ha provocado un amplio dispositivo de evacuaciones preventivas.
Los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y varios complejos turísticos de la zona tuvieron que abandonar sus viviendas ante el avance de las llamas. En esa región el número de extranjeros residentes es elevado, sobre todo de británicos que tienen casa en la zona.
La gravedad de la situación ha llevado al Gobierno andaluz a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, mientras continúan las labores para controlar un incendio que mantiene en alerta a toda la comarca. También ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya se ha incorporado a las tareas de extinción y rescate con 200 de sus uniformados.
Las muertes se localizaron en una pedanía del municipio de Bédar. Algunas de las víctimas fueron localizadas en el interior de vehículos que quedaron atrapados por el avance de las llamas, reflejo de la rapidez y la virulencia con la que se propagó el fuego por esta zona del Levante almeriense. Se cree que se trata de personas que trataron de buscar vías alternativas a las que estaban siendo recomendadas por las autoridades encargadas del desalojo. El fuego les habría atrapado en su camino.
Se trata del incendio con más víctimas mortales en lo que llevamos de siglo. Hay, además, más de 1.000 personas evacuadas de sus domicilios.
Buenos días. Comenzamos la cobertura en directo del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), donde al menos 11 personas han perdido la vida según ha informado la Junta de Andalucía.
Varias de las víctimas se vieron sorprendidas por el fuego mientras trataban de huir "por una ruta distinta" de la evacuación, según las autoridades. Hay otras 19 personas sin localizar y ocho heridos, de los que cuatro son graves y serán trasladados al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.