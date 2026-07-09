Un consultor de comunicación política señala a Gabriel Rufián por qué "hay trabajadores que votan a la derecha"

El consultor independiente de comunicación política y redes sociales, Xavier Tomàs, encargado de ayudar a candidatos, partidos e instituciones a llegar a sus "públicos estratégicos digitalmente", ha respondido a las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre el problema de la gran cantidad de clase trabajadora que votará a Feijóo.

Todo surge a raíz de las declaraciones del presidente del PP sobre las bajas laborales y el absentismo, al que calificó como un "cáncer" que España "no se puede permitir". Luego matizó el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, asegurando que Feijóo se refería a reducir el salario en el caso de que se produzca "fraude".

Entonces Rufián preguntaba a la izquierda: "¿Qué hacemos mal para que esto pase?". En todo caso, el consultor ha querido dar hasta siete razones por las que se podría producir que la clase trabajadora vote a la derecha. La clave está en el discurso y en el "marco mental".

"La derecha ha ganado buena parte del marco mental

"La derecha ha ganado buena parte del marco mental, o lo que es lo mismo, los aspectos y valores básicos sobre los que se desarrolla la mayoría de la conversación pública, porque tiende a usar mucho más la emoción y el miedo que la racionalidad", ha expresado Tomàs.

Según el experto, el discurso de la derecha y "particularmente" el de la extrema derecha está "mucho más estudiado", incluso a nivel científico "y de fundaciones" que el de la izquierda. "¿Alguien cree que los dos nuevos vectores del discurso de VOX, a saber, prioridad nacional y desregulación, han surgido porque sí, de la noche a la mañana? Hay ciencia, focus groups, papers…", comenta.

"Los vectores del miedo, o el rechazo al diferente, entre otros, no entienden de fronteras ideológicas o de clase. Dicho de otra forma, no solo la derecha es más eficaz al apelar a la emoción, sino que lo hace en base a vectores que tienen un grado alto de penetración con independencia del perfil sociodemográfico del votante. A eso hay que añadirle la teoría de la economía de la atención, que genera un círculo vicioso al respecto", añade.

La emocionalización del mensaje es precisamente lo que favorece "la creación" de creadores de contenido que, sin necesidad de estar "coordinados", generan "un marco mental digital que favorece a la derecha".