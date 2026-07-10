La nueva amenaza para el aceite de oliva español llega de las antípodas y enciende la alarma en la UE: "Es un mercado estratégico e importante"

No es Donald Trump volviendo a insistir en la idea de que EEUU debe cortar toda relación comercial con España (un disparate que además no tiene apenas recorrido jurídico y político). No. La nueva amenaza para el aceite de oliva español viene en realidad de las antípodas: una medida que podría entrar en vigor pronto tanto en Australia como en Nueva Zelanda y que afectará a cómo se etiqueta y se vende el oro líquido allí.

Será una medida de calado, además, porque Australia es el séptimo importador de aceite de oliva español. España surtió el 72% del aceite de oliva que el país oceánico compró en la campaña de 2024 y 2025, donde además el mercado y la demanda de este alimento sigue creciendo exponencialmente. En esa temporada el mercado australiano del AOVE creció un 46% con respecto al año anterior, según el Consejo Oleícola Internacional.

Australia y Nueva Zelanda podrían implementar de forma obligatoria un sistema conocido como Health Star Rating. Se trata de un sistema de etiquetado que existe desde 2014 pero es voluntaria: este año los ministros de Alimentación de ambos países acordaron iniciar un proceso para hacerlo obligatorio. ¿El problema? Que este sistema recibe críticas similares a las que recibe el Nutri-Score que se emplea en España.

Y la preocupación no solo cunde en sectores como el del aceite de oliva o el de las aceitunas de mesa: llega a la Unión Europea. Un parlamentario europeo griego de los socialdemócratas en la Eurocámara, Yannis Maniatis, acaba de presentar una pregunta a la Comisión Europea. Quiere saber si Bruselas va a entender que la implementación de este sistema de calificación nutricional podría suponer una barrera comercial.

"La implementación del sistema podría ser una barrera comercial"

"La autoridad binacional independiente de regulación alimentaria de Australia y Nueva Zelanda lanzó recientemente la Propuesta P1067 a consulta pública. La propuesta busca que el sistema de Clasificación por Estrellas de Salud (HSR, por sus siglas en inglés) sea obligatorio para todos los alimentos envasados", expone Maniatis. "Pero el algoritmo en el que se basa otorga una importancia excesiva a indicadores nutricionales individuales".

El parlamentario europeo recoge algunas de las críticas que también se han escuchado de Nutri-Score, el sistema que se usa en los productos disponibles en España. "Al no evaluar suficientemente el valor nutricional global de los productos los consumidores llegan a conclusiones erróneas y crea distorsiones comerciales en detrimento de productos europeos de alto valor nutricional y cultural", avisa el eurodiputado.

"El aceite de oliva y las aceitunas de mesa, elementos centrales de la dieta mediterránea reconocida por la UNESCO, son ejemplos claros de este tipo de productos. El algoritmo no tiene en cuenta sus componentes bioactivos naturales ni los beneficios científicamente comprobados de su consumo moderado". "Dado que Australia es un mercado de importancia estratégica, la posible implementación del HRS podría crear una barrera técnica al comercio", continúa.

Por esa razón, Maniatis pregunta a Bruselas si va a evaluar el impacto de la propuesta australiana-neozelandesa y cómo afectará a las exportaciones europeas de aceite de oliva y de aceitunas de mesa. "En opinión de la Comisión, ¿es compatible la propuesta con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre barreras comerciales? ¿Tiene previsto incluir esta cuestión en el diálogo con Australia?".

La propuesta oceánica llega en un momento delicado para el sector del aceite de oliva español: hasta este mismo miércoles Donald Trump incidía en la idea de cortar con el comercio con España. Por su parte, aunque Washington instauró aranceles a todo el mundo, el reciente revés del Tribunal Supremo estadounidense a esos gravámenes fue celebrado por la Asociación Española de Industria del Aceite de Oliva (Asoliva).