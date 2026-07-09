Un Nobel de Economía es muy claro sobre la amenaza de Trump a España: "Esto no va a suceder"

Paul Krugman, Nobel de Economía en 2008, ha explicado en su perfil de Substack lo que realmente supone y significa las amenazas que hizo este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a España.

El presidente de EE.UU. dejó claro en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) que no quiere "tener nada que ver con España" y pidió a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que "corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas". "Son malas personas y sin remedio", añadió.

Krugman ha reaccionado afirmando tajantemente que "esto no va a suceder". "Los presidentes tienen mucha autoridad discrecional en materia de aranceles y comercio, pero un presidente no tiene derecho a imponer aranceles a un país simplemente porque no le guste su gasto en Defensa o porque crea que no han sido lo suficientemente amables con él", ha justificado.

Por ello, el prestigioso economista ha apuntado que "esto no prosperaría ni siquiera en la administración Trump, ni con un Congreso sumiso y una Corte Suprema permisiva".

Krugman ha recordado que "España forma parte de la Unión Europea" y hasta lo ha comparado "como si Europa declarara que van a cortar todo el comercio con Florida, algo que no pueden hacer".

Además, por otro lado, ha asegurado que "existe un gran volumen de negocios entre Estados Unidos y España" y ha indicado que "España es uno de los países con los que mantenemos un superávit comercial, por lo que llevaría a que las empresas estadounidenses pondrían el grito en el cielo".

Krugman ha insistido en que sus palabras son "irrelevantes" y que lo ha dicho "no es algo real".

"Fue una locura total, y esa es la conclusión que deberíamos sacar de todo esto. A estas alturas, ya no se trata realmente de economía. Ni siquiera tiene sentido hablar de las políticas de la administración Trump, y mucho menos de ideología. Lo que tenemos es a un presidente que sufre un deterioro mental evidente, es decir, esto es una locura absoluta", ha dejado claro.

De hecho, ha opinado que en cualquier sistema político que funcione con normalidad o en cualquier entorno partidista que opere como es debido "existiría un clamor para declarar que este hombre no está en sus cabales". "No podemos dejar el destino de los Estados Unidos ni del mundo en manos de alguien totalmente irracional, que plantea exigencias y cree poseer poderes que en realidad no tiene.

"Por supuesto, en lugar de eso, no solo todo el mundo finge que él sigue siendo un ser humano racional, sino que el Partido Republicano se dedica de lleno a intentar crear un culto a la personalidad", ha añadido.

Por último, Krugman ha concluido con un tajante "el problema es mucho mayor que Trump" porque "basta con decir que algo anda mal en un país y en un sistema que permiten que este individuo permanezca en una posición de poder".