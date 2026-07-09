La cantante israelí Noa Kirel se burla de España en su último videoclip y los españoles responden: "Estamos haciendo las cosas bien" 

España es una de las grandes candidatas a ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Este viernes se enfrenta a Bélgica en cuartos de final y son muchos los que ven al combinado nacional avanzando hasta la final.

La que no parece compartir esta opinión es la cantante israelí Noa Kirel, quien en su último videoclip para en seco a la Selección española. Poco importa que los de Luis de la Fuente esté batiendo las porterías rivales porque a ella no se la cuelan.

En las redes sociales se ha viralizado una parte del videoclip de esta joven artista que, ataviada con la indumentaria de portero, detiene varios disparos de un supuesto futbolista español.

Muchos han visto en esto una clara referencia al conflicto entre Israel y Palestina, y al papel que está ejerciendo España respecto al genocidio perpetrado en Gaza. Cabe recordar que el gobierno de Pedro Sánchez ha liderado una cruzada antibélica en Europa, con especial énfasis en esta guerra.

"Una vez más sionista y ridícula van de la mano", opina un usuario de X que ha comentado el videoclip de la artista israelí. "Una prueba más de que estamos haciendo las cosas bien", opina otra en referencia a la postura adoptada desde Moncloa respecto a Israel.

¿Quién es Noa Kirel?

Noa Kirel (Ra’anana, 2001) es una cantante, actriz y presentadora israelí considerada una de las mayores estrellas del pop de su país. Alcanzó la fama siendo adolescente y se consolidó como un fenómeno mediático gracias a una sucesión de éxitos musicales, premios MTV Europe Music Awards y una fuerte presencia en televisión y redes sociales.

Su proyección internacional llegó sobre todo con Eurovisión 2023, donde representó a Israel con la canción Unicorn y obtuvo el tercer puesto. Desde entonces ha intentado ampliar su carrera fuera del mercado israelí y se ha convertido en una de las artistas israelíes más reconocidas en el extranjero.

En el plano político, Kirel se ha mostrado públicamente alineada con las posiciones oficiales del Estado de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023: ha defendido la participación israelí en Eurovisión, ha pedido la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y ha participado en iniciativas de apoyo a Israel.