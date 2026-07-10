Javier Bardem habla de lo que representa la selección en pocas pero suficientes palabras: "Es una España plural"

El actor español Javier Bardem está siendo uno de los grandes protagonistas inesperados de este Mundial gracias a su presencia en los partidos de la selección española de dieciseisavos y de octavos de final, contra Austria y Portugal respectivamente. También por la lección que dio sobre el patriotismo en sus redes sociales.

Bardem ha hablado ahora con Onda Cero y ha explicado que está pudiendo ir al coincidirle estar grabando una película en Los Ángeles: "Ha coincidido que estamos aquí, estamos rodando una película aquí en Los Ángeles, algo milagroso porque en Los Ángeles ya casi no se rueda nada, y de pronto hay un Mundial".

"Tenemos la suerte de poder ir a los partidos y ofrecer el apoyo a la selección, que nos gusta tanto por todo lo que representa", ha añadido.

Entonces, ha hablado sobre lo que representa esta selección y ha elogiado a los jugadores: "Es una selección que representa a mucha gente de muy diferentes colectivos y tiene la capacidad de unir y de sentirnos orgullosos de esos colores porque es una España plural".

Sobre su compromiso social

Durante la conversación con Onda Cero también ha hablado de su compromiso con causas como la Palestina y las muestras de agradecimiento y apoyo que ha recibido durante los partidos por parte de aficionados.

"Es un lugar muy concreto este, donde cierto activismo tiene unas consecuencias pero a nivel de grandes eventos como estos sí que se siente mucho más ese cariño, el apoyo y el respeto de la gente hacia lo que uno intenta hacer humildemente que lo contrario", ha explicado.

Bardem, asimismo, ha destacado que puede acarrearle problemas, pero que él tiene la posibilidad de hacer: "De alguna manera tiene ese peligro, me dedico a lo que me dedico, pero también tengo el privilegio de tener un panorama laboral que me permite poder hacerlo".

"Hay gente que no se lo puede permitir porque no tiene esas oportunidades. Lo que sí que estoy viendo es que cada vez habla más gente, se posiciona más y ahora quizás lo más importante es reconocer aquellas personas que cancelan a los que hablan", ha rematado el actor.