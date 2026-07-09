Lo dicen los expertos, Feijóo: el envejecimiento, el retraso de la jubilación y las listas de espera disparan el absentismo laboral

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue sacudiéndose la polémica que han suscitado esta semana sus palabras sobre el absentismo laboral. En concreto, el pasado martes en un encuentro con empresarios vascos, el líder de la oposición aseguró que España tenía que abordar este "cáncer" y lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical. Además, cuestionó que un trabajador cobre lo mismo cuando va a trabajar que cuando no lo hace y se queda en casa.

Unas declaraciones contra uno de los derechos laborales fundamentales en España que ha provocado las críticas por parte del gobierno y de los sindicatos, mientras que el PP se afanaba en respaldar a su líder... aunque matizando sus palabras. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, intentó este miércoles apagar el fuego asegurando que Feijóo sólo se refería “a los casos de fraude" en el absentismo laboral, "no a cuando se está enfermo”. “A lo mejor no hemos sido capaces de explicarlo muy bien”, admitía el dirigente. Y este jueves, en una entrevista en RNE, el portavoz popular, Borja Sémper, resaltaba que Feijóo no había estado muy acertado al referirse al absentismo laboral como un cáncer, justo después de que él haya superado recientemente esta enfermedad. "Convendría que tuviéramos cierta cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones", ha dicho.

Lo cierto es que Feijóo criticó que una persona enferma en casa cobrara lo mismo que trabajando y también dijo que la reforma de la normativa sobre bajas laborales se haría “con o sin acuerdo” con los agentes sociales. "Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se pude permitir y Euskadi tampoco" porque cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros", explicaba.

Algunos datos son ciertos. Según un reciente informe de Randstad Research, el absentismo laboral repuntó en el primer trimestre de 2026 en España hasta situarse en el 7,6%, afectando a más 1,6 millones de empleados cada día. Y justo este jueves, el Consejo de Graduados Sociales ha presentado un informe sobre el absentismo laboral en España con una conclusión similar: este fenómenos ha dejando de ser un problema disciplinario o coyuntural para consolidarse como una tendencia estructural.

El estudio, que ha podido consultar El HuffPost, indica que la incidencia mensual media de bajas subió a 40,89 procesos por cada mil trabajadores en 2025. Pero el verdadero impulsor del gasto no es la duración de las bajas (que bajó levemente a 39,29 días de media en el Régimen General), sino la alta frecuencia con la que se inician. Los autónomos, en contraste, tienen menos bajas pero de mucha mayor duración (101,83 días de media).

Por tanto, podemos decir que es cierto que el "absentismo laboral" está creciendo en España. Pero, ¿eso sucede porque los españoles se cogen de forma fraudulenta la baja médica para no ir a trabajar? El mismo informe del Consejo de Graduados Sociales esboza algunos de los motivos que explican este aumento.

Un hombre de avanzada edad trabaja en su taller Getty Images

El primero de ellos, y tal vez el fundamental, está en el envejecimiento de la 'masa trabajadora'. "La prolongación de la vida laboral y el retraso de la jubilación efectiva han transformado las plantillas. Entre 2019 y 2025, el colectivo de trabajadores de 50 a 64 años aumentó en 1,5 millones de afiliados (+36,3%), y el de mayores de 64 años se multiplicó por 2,6 (+160,35%). A mayor edad, existe una predisposición biológica a recuperaciones más lentas y dolencias crónicas", señala.

De hecho, tres familias de patologías concentran entre el 65% y el 70% del absentismo estructural en España. Las más habituales son las patologías osteomusculares, que afecta especialmente a trabajadores por encima de los 50 años y que ahora se encuentra gravemente afectada por las listas de espera de traumatología. Después vendrían los trastornos mentales (debido a la intensificación de ritmos de trabajo, la hiperconectividad y el desgaste profesional, especialmente agudo en sectores de alta interacción humana como es la sanidad, la educación y el sector servicios) y las patologías neoplásicas (trayectorias clínicas complejas y mayor permanencia).

A diferencia de lo que dice Feijóo, el Consejo de Graduados Sociales no cree que sea una buena receta contra el absentismo laboral recortar las prestaciones. En su lugar, ellos abogan por mejorar el control de las mismas y facilitar tanto la reincorporación y la prevención. Una de sus propuestas pasa por las bajas parciales; esto es, que el trabajador se vaya incorporando poco a poco al trabajo. Una medida que es similar a la planteada en su día por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que apostó por crear una nueva baja laboral “flexible” que permitiera trabajar parcialmente. Una idea que fue matizada poco después por el Gobierno tras el aluvión de críticas de los socios del Gobierno y de los sindicatos. A partir de ahí, el Ejecutivo pasó de hablar de "bajas flexibles" a "altas progresivas".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz

Sus otras propuestas serían integrar la información de forma transparente y ágil entre el INSS, los servicios públicos de salud (centros de atención primaria), las mutuas colaboradoras y los servicios de prevención empresariales, y que las empresas trabajen en programas de prevención con un "enfoque de edad". "Los agentes sociales, las empresas y el legislador deben abandonar la polarización ideológica (que reduce el absentismo a "fraude" o a "recorte de derechos") y asumir que se requiere una intervención técnica, integral y preventiva", destacan.

Tal como recogía también este miércoles El HuffPost, el Consejo General de Economistas llegaba también a unas conclusiones similares en su informe Absentismo laboral en España (2019-2025). El envejecimiento de la población, la mayor proporción de trabajadores en edad avanzada, el estrés y el agotamiento laboral (burnout) explican ese aumento del absentismo laboral y no la influencia de los complementos salariales de los convenios que permiten que un trabajador cobre lo mismo estando de baja.

Unos razonamientos que, sin embargo, para el PP no tienen mucho peso. Génova mantiene que que hay que meter mano al absentismo porque su coste ha aumentado mucho para las arcas públicas y para las empresas. “Es una cuestión sobre la que hay que trabajar. Si antes suponía un coste de 14.000 millones y hoy de 33.000 millones, tenemos que ponerlo encima de la mesa”, señalaba Juan Bravo.

Y este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso era tajante: Feijóo tiene "más razón que un santo" sobre las bajas y deslizaba la idea de que algunos asalariados deciden deliberadamente no acudir a su puesto de trabajo. "Cuando una persona deja de ir a trabajar, recae ese trabajo sobre muchos compañeros en ocasiones y va sobre su propia empresa. Porque si la empresa es pequeña y tiene un problema de absentismo, se llega a cerrar. ¿Quién pierde? Perdemos todos", esgrimía. Porque ahora, según ella, la fórmula que se fomenta es la de "trabajar menos y cobrar más".