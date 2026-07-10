Ya no solo 'El Rosco': Mediaset reclama la marca 'Pasapalabra' a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE

El lío por los derechos de El Rosco y del concurso Pasapalabra sigue dando más de sí. Ahora Mediaset ha presentado una reclamación a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por la marca Pasapalabra, el nombre del programa que actualmente emite Antena 3. Fuentes de Mediaset han explicado a EFE que creen que la marca Pasapalabra les pertenece y que confían recuperarla en los próximos meses.

Tanto Pasapalabra como la prueba final del concurso, El Rosco, han sido objeto de un litigio judicial desde hace años entre Mediaset (Telecinco) y Atresmedia (Antena 3), así como la empresa holandesa MC&F y la productora británica ITV.

El pasado mes de mayo el Tribunal Supremo obligó a Antena 3 a dejar de emitir El Rosco en una sentencia, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuya titularidad corresponde a MC&F.

"Reconoce que El Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general. La obra descrita contiene los elementos que hacen posible la utilización del formato en cuestión para, sobre su base, crear una obra audiovisual, un programa de televisión", señalaron entonces.

'AlaZ', ¿similitudes con 'El Rosco'?

Tras esa decisión, el 19 de junio, Telecinco estrenó AlaZ, su nueva prueba final de Pasapalabra. Esta prueba, que también ha sido reclamada por la cadena de forma conjunta con la productora holandesa MC&F por tener "demasiadas similitudes" con El Rosco, reta a los participantes a que, mediante una serie de definiciones que empiezan por una determinada letra del abecedario, traten adivinar "de qué palabra se trata". Eso sí, lo harán completando los huecos de cada letra a partir de esa definición y pudiendo pedir pistas a cambio de perder segundos.

Antes de comenzar, el concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o a la inversa. Su oponente, tendrá que hacer justo lo contrario.

A pesar de la reclamación de Mediaset y de MC&F, esta nueva prueba es la adaptación de DallAZetA, un formato original de la tele suiza (RSI) que se ha emitido durante varias temporadas.