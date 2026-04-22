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Amor (en los tiempos del cólera), aunque no leas tienes que celebrar el Día del Libro
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Amor (en los tiempos del cólera), aunque no leas tienes que celebrar el Día del Libro

Mañana es el Día del Libro y tú no abres uno desde que "La península tenía las casas llenas..." Yo sé que quieres ser como esa gente que dice que lee mucho al mes, explicando que lo haces en los ratitos que puedes, lo que te convierte automáticamente en mejor persona. Por eso, en El Huff', te traigo unas recomendaciones para que en este día presumas de todo lo que eres capaz de leer, aunque hayas cambiado "La isla del tesoro" por "La de las tentaciones".

Manolo Orellana Naranjo
Manolo Orellana Naranjo
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