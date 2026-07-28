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El cuento de la prevención de los incendios, por Marta Flich
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El cuento de la prevención de los incendios, por Marta Flich

Os voy a contar un cuento. Érase una vez un país en el que las competencias de prevención y extinción de incendios estaban transferidas a las comunidades autónomas. Tanto la limpieza de los montes como las labores de prevención y extinción eran responsabilidad de estas comunidades. Además, también asumían esas funciones cuando los municipios no disponían de recursos suficientes. Así lo establecía la Ley 43/2003, de Montes. En la gran mayoría de esas comunidades autónomas se había precarizado a los trabajadores de prevención y extinción de incendios mediante subcontratas. Además, se habían recortado tanto las plantillas como el tiempo durante el que estos profesionales permanecían operativos.

Marta Flich
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