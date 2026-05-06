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"El barco, la humanidad y la política (Clavijo mediante)"
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"El barco, la humanidad y la política (Clavijo mediante)"

Ya sabéis que hay un barco que ahora mismo está ubicado en Cabo Verde en el día en el que grabo este video, donde ha habido un contagio de un virus llamado Hantavirus. Es un barco en el que viajan unas 140 personas, 14 de ellas españolas. Este virus es un virus ya conocido y de sus dos variantes, este contagio es el de la variante más agresiva con un balance de 3 personas fallecidas y con un aparente encapsulamiento de los contagiados y el resto de cruceristas.

Marta Flich
Marta Flich
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