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La ideología y las fases de instrucción, por Marta Flich
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La ideología y las fases de instrucción, por Marta Flich

¿Se puede criticar una instrucción donde todavía no hay auto de imputación, pero está cada detalle no juzgado de su vida en todos los medios? ¿Sea este detalle puramente sensacionalista (lo más habitual) o tal vez algo grave? No se sabe. En el momento en el que cualquier indicio puede ser escrutado hasta en programas del corazón, ¿qué podemos esperar de las garantías? ¿Y por qué es importante que llegue a todas partes a través de toda la prensa, sea especializada o no? Para que se transversalice la sensación de culpabilidad o, al menos, de sospecha. ¿Esto es sano para la justicia de un país?

Marta Flich
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