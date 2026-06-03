Se busca líder moral e intelectualmente solvente para moción de censura
Como está la actualidad política tan judicializada desde que se judicializó desde la derecha lo “del Procés”, no nos estamos centrando en lo importante. Vamos todos a preparar las maletas llenas de sueños, el vocabulario castellano-catalán y toda la retahíla de disculpas. ¡Vamos, Feijóo tú puedes! Fuera bromas, yo me tomo muy en serio la política y seguramente los de Feijóo, Aznar y cía, tendrán un proyecto que ofrecer y presentarán esa moción de censura de forma constructiva contando su proyecto de país.
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